وزارة الداخلية.. مراجعة استراتيجية العمل الأمني وتعزيز الشعور بالأمان

عقد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية، وهدف الاجتماع إلى مراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية.

تقدير الجهود الأمنية

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في مختلف مجالات العمل الأمني، مشيراً إلى النجاحات والإنجازات التي أسفرت عن انخفاض معدلات الجريمة. أكد الوزير على حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات العالمية، ووجه الشكر لمن أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، معبراً عن ثقته في الأجيال القادمة لحمل رسالة الأمن.

استراتيجيات حركة الترقيات والتنقلات

أوضح السيد الوزير أن استراتيجية الوزارة في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 اعتمدت على دمج دماء جديدة من القيادات والاستفادة من الخبرات التراكمية والتخصصية للضباط.

تعزيز شعور المواطنين بالأمان

وجه السيد الوزير بأهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية. كما أكد على ضرورة الانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش، وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لمنع أي مخطط إجرامي قبل تنفيذه.

الحفاظ على الانضباط المروري

أشار الوزير إلى أهمية التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.

التواجد الميداني الفعال وتذليل المعوقات

كلف السيد الوزير القيادات الأمنية بالتواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تذليل أية معوقات للعمل الأمني، ونقل الخبرات المتراكمة وتدريب العنصر البشري الأمني.

الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية

في نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على مستوى الأداء الشرطي المتميز في كافة القطاعات الأمنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لتيسير الأمور على المواطنين. كما شدد على ضرورة تعظيم الدور المجتمعي للشرطة ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

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