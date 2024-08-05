المشدد 15 عاما لمتهمين بالاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى وذخائر بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لصاحب محل وعاطل، وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهما.

المشدد 15 عاما لمتهمين بالاتجار

لاتهامهما بالإتجار في مخدر الحشيش وحيازتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" دون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 177 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 168 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ر إ س"، 28 سنة، صاحب محل، ومقيم جزيرة النجدي مركز قليوب، و"عبد الله س س"، ومقيم شارع نصار قها القليوبية، لأنهما في يوم 11 / 1 / 2024 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

اقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية.. مراجعة استراتيجية العمل الأمني وتعزيز الشعور بالأمان

ضربة أمنية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون







