لجمع المتابعين.. تفاصيل جديدة في قضية أبو نوح المتهم بقتل القطط

ألقت أجهزة الأمن، في وزارة الداخلية، القبض على الشخص صاحب حساب " أبو نوح" سفاح القطط، والذي نشر منذ شهر صور وفيديوهات له اثناء تعذيب القطط والحيوانات. وذلك بالتزامن مع اطلاق هاشتاج ابو نوح سفاح القطط لازم يتحاكم.

سفاح القطط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ماقام به أبو نوح سفاح القطط و ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من صور ومقاطع فيديو لتعذيب حيوانات أليفة "القطط". وكتابة منشورات تحتوى على صيغة عنف وتعذيب.

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وكثفت الوزارة جهودها وتم ضبط القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول، و بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة الخاصة بتعديب القطط" واستخدامه الحساب المُشار إليه مع حساب آخر ينشر من خلاله مقاطع فيديو لتعذيب أشخاص خارج البلاد.

أبو نوح سفاح القطط لديه اضطراب نفسي

بمواجهه ابو نوح سفاح القطط، اتضح أن المذكور يعاني من اضطراب نفسي، واعترف بتحصله على المقاطع التي قام بنشرها على حسابه من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت وقيامه بإعادة نشرها لجذب انتباه متصفحي موقع "فيس بوك"

واوضحت والدته أكدت معاناة ابنها من اضطراب نفسي، وقدمت ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هاشتاج "أبو نوح لازم يتحاكم"



وتصدر مواقع التواصل هاشتاج "أبو نوح سفاح القطط لازم يتحاكم" بعد وصولة الترند على صفحات "فيس بوك" بعد نشره مقاطع فيديو وصورا لتعذيب القطط.

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