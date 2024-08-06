محمد رمضان يعلن مشاركته في السباق الرمضاني 2025.. تفاصيل

يخوض الفنان محمد رمضان المارثون الرمضاني 2025 بمسلسل جديد لم يدلي بتفاصيل أكثر من نشر صورة له أثناء الإتفاق على العمل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك معلقاً "رمضان يجمعنا".

محمد رمضان يشارك في رمضان 2025

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإحياء حفلا غنائيا في بورتو مارينا الساحل الشمالي ، والمقرر إقامته يوم 9 أغسطس الجاري ، وسط حضور ضخم من الجمهور وتقديم باقة من ألمع أغانيه.

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محمد رمضان يشارك في رمضان 2025

وأكدت موعد الحفل الشركة المنظمه للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابهم الشخصي علي فيسبوك وقالت: في التاسع من أغسطس، سيأخذ محمد رمضان المسرح إلى مستوى جديد كليًا في الساحل الشمالي.

آخر أعمال محمد رمضان

شارك محمد رمضان مؤخراً في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023 ، وشارك في العمل كلا من هالة صدقي ، مي كساب ، زينة ، منة فضالي ، إيمان العاصي ، أحمد داش ، لبني ونس ، سلوي عثمان ، منذر رياحنه ،عصان السقا ، طارق النهري ، والعمل إخراج محمد سامي.

فيلم أسد أسود

يستعد محمد رمضان لعرض فيلمه الجديد الذي يحمل إسم "أسد اسود" يتعاون رمضان في هذا الفيلم مع ابطال الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" مع محمود ميسرة ، وإسلام مبارك.

يعد فيلم أسد اسود هو أول تعاون يجمع محمد رمضان مع المخرج العالمي محمد دياب ، ويتم تصوير الفيلم في مصر وبعض الدول العربية ، ويحكي عن التاريخ في عام 1280 ميلاديا ، فترة المماليك وثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان .

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