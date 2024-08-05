في ذكرى وفاتها.. تعرف على التحديات الشخصية والأزمات العائلية التي واجهتها ميرنا المهندس

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، التي تعد حياتها مليئة بالأحداث المؤسفة المآسي، فقد عانت وهي في طفولتها من مشاكل صحية شديدة في الأمعاء والقولون، مما تطلب منها إجراء العديد من العمليات الجراحية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عنها.

البداية الفنية لميرنا المهندس

ميرنا المهندس بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث قدمت العديد من الإعلانات منذ التاسعة من عمرها، واكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، وُلدت في 3 مايو 1976، ودرست الباليه ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واختارت اسم "ميرنا المهندس" تكريمًا لدعم المخرج لها.

شهرة ميرنا المهندس

حققت شهرة كبيرة من خلال مسلسلات مثل "أرابيسك" و"ساكن قصادي" و"أبو العلا 90"، اعتزلت الفن بسبب مرضها في سن 14 عامًا، وعادت في بداية الألفية لتقديم أعمال جديدة منها فيلم "بدون عنوان".

حياتها الأسرية

أما حياتها الأسرية، فقد كانت مليئة بالتحديات، حيث تورطت والدتها وشقيقتها في قضايا جنائية أدت إلى سجنهما، رغم تلك المعاناة، قررت ميرنا الاستمرار في حياتها المهنية ونجحت في تقديم عدد من الأفلام المميزة مثل "أيظن" مع مي عز الدين عام 2006، و"العيال هربت" مع حمادة هلال، و"الأكاديمية" عام 2009، وأخيراً "زجزاج" عام 2015، وشاركت في المسلسلات الدينية مثل "الإمام الغزالي" مع محمد رياض.

في عام 2007، تم القبض على شقيقتها الصغرى بتهمة تعاطي المخدرات، وسُجنت والدتها بتهمة قتل زوجها، بسبب هذه الأزمات العائلية، قررت ميرنا عدم الزواج أو الارتباط خوفاً من تفاقم المشاكل، وعلى الرغم من ذلك، لاحقتها شائعات بأنها كانت سبباً في انفصال الفنانة أنغام عن زوجها السابق الموزع الموسيقي فهد، وأيضاً في فسخ خطوبة الفنانة مي كساب.

معاناتها مع سرطان القولون

عانت ميرنا من سرطان القولون، وفضلت أن تختفي عن الأضواء وترتدي الحجاب خلال فترة علاجها، بعد استئصال القولون، عادت إلى جمهورها بصحة أفضل، لكنها عاودها السرطان مرة أخرى، وفي أيامها الأخيرة، كانت حالتها الصحية قد تدهورت بشكل كبير، مما حال دون إجراء عملية جراحية كانت ضرورية.

أشارت ميرنا إلى أن مرضها بدأ بتشخيص خاطئ، حيث اعتقد الأطباء بدايةً أنها تعاني من ديزنطاريا، مما أدى إلى تدهور حالتها، بعد علاجها في ألمانيا، تبين لها أن مرضها كان أكثر خطورة من السرطان، ثم استأصلت نصف القولون في الولايات المتحدة، والنصف الآخر في لندن، تمنّت ميرنا أن تموت أمام الكاميرا أو على المسرح بدلاً من أن تكون على فراش المرض.

علاقة ميرنا المهندس وأمير شاهين

الفنان أمير شاهين أعُجب بميرنا المهندس أثناء تصوير مسلسل "نجمة الجماهير"، وساندها في فترة مرضها، ورغم أنه عرض عليها الزواج أكثر من مرة، إلا أنها رفضت بسبب طبيعة مرضها، بالرغم من أنها عاشت قصة حب معه، لكنها توفيت قبل زفافهما، بعد وفاتها، تزوج أمير بالمونيتيرة منة جاب الله، وأكد أنه لم يتجاوز ألم وفاتها إلا بعد سنوات عدة.

أمير شاهين أكد في لقاء إعلامي أنه لم يفكر أبداً في الابتعاد عنها بسبب مرضها،وأضاف أن ميرنا كانت حريصة على أداء الصلاة وقراءة القرآن حتى في سريرها رغم ضعفها، وتوفيت يوم 5 أغسطس 2015 بعد عملية جراحية في القولون.

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