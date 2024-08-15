إياد نصار يتناول تفاصيل شخصيته في مفترق طرق وأهمية الاعتراف بالحب بعد 15 عامًا

قال الفنان إياد نصار، أنه يشعر بسعادة بالغة بسبب النجاح الكبير الذي حققه مسلسله "مفترق طرق" والذي تعاون فيه مع الفنانة هند صبري، في تصريحات له مع برنامج "ET بالعربي" يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية، كما أعرب أيضًا عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسلسل، مُضيفًا:" مبسوط بردود الفعل ومبسوط أن المسلسل عاجب ناس كتير واللي لفت انتباهي أكتر أنه عاجب فئات عمرية مختلفة والشباب بيتابعه وهما في العادي مبيتابعوش حاجة، ومراتي حابة المسلسل جدًا وبتابعه".

تصريحات إياد نصار

وأشار إياد نصار، إلى أن ما لفت انتباهه هو متابعة فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك الشباب الذين عادةً لا يتابعون مثل هذه الأعمال، كما تحدث عن الشخصية التي قام بتجسيدها في المسلسل، موضحًا أنه لم يكن لديه مشكلة مع فكرة أن الشخصية تحب لشخص ما لمدة 15 سنة، ورأى أن هذا النوع من الحب الحقيقي يستمر حتى لو لم تكن الحبيبة موجودة في حياته بعد الآن. وأكد أن مشهد اعتراف الشخصية بحبه بعد 15 سنة كان له أهمية خاصة بالنسبة له، مُضيفًا:"مكنش عندي مشكلة في فكرة إن الشخصية بتحب بقالها 15 سنة، المفروض الإنسان لما يحب يحب بجد حتى لو الإنسانة دي مبقتش معاه وفي حياته، وشايف إن شخصية يحيى حاولت وصبرت وكان عنده أمل وخلص، فاتحرك في اتجاه اليأس، وكان مشهد اعترافه بحبه بعد 15 سنة مهم بالنسبالي".

وأبدى إياد نصار، أيضًا تعاطفه مع شخصية "دارين" التي جسدتها جومانا مراد، لكنه لم يتعاطف مع سلوكها، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة الحب بالرفض، وبالنسبة لمشهد ضربه لـ علي الطيب في المسلسل، أكد إياد أنه لم يقم بضربه فعلًا، موضحًا أن القرار كان من المخرج بعدم جعل المشهد مشهدًا عنيفًا، وإنما تفريغًا لشحنات الغضب التي كانت تراكمت لدى الشخصيات، مُعلقًا:"أنا متعاطف مع شخصية دارين اللي بتقدمها جومانا مراد، لكن مش متعاطف مع سلوكها، صعب يكون إنسان بيحمل لك مشاعر حب وأنت تقابله بالصد والرفض،أكيد مضربتش علي الطيب، ده حتى اسمه علي الطيب، وهو حبيبي وعامل الدور حلو جدًا، والقرار كان للمخرج إننا مش عايزينه مشهد أكشن وضرب، لكنه بيخرج شوية من شحنات الغضب اللي موجودة عند الناس".

أبطال مسلسل مفترق طرق

شارك في بطولة "مفترق طرق" مجموعة من الفنانين إلى جانب إياد نصار وهند صبري، منهم ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، يوسف الكدواني، نهى عابدين، أحمد كشك، وسامي مغاوري.

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