لؤي يتألق في مهرجان القلعة للموسيقى ويكشف سر غيابه عن الساحة الغنائية

خلال مشاركته في الدورة الـ 32 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، أبدى المغني لؤي سعادته الكبيرة بالعودة إلى المسرح الذي يربطه بذكريات جميلة وجمهور مخلص، وتحدث الي جمهوره من خلال الحفل ويرصد الموجز ابرز تصريحاته وسر غيابه.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المهرجان العريق، حيث سبق له أن حضر ثلاث سنوات متتالية قبل جائحة كورونا. وتحدث لؤي عن مدى أهمية هذا المهرجان بالنسبة له، مؤكدًا أن الجمهور الذي يحضر خصيصًا للمطربين هو ما يجعل هذا الحدث مميزًا جدًا بالنسبة له.

لؤي

لؤي يشرح أهمية مهرجان القلعة

أوضح لؤي خلال حديثه أن ما يميز مهرجان القلعة هو الحضور الخاص للجمهور، الذي يتابع جدول الفعاليات بدقة ويأتي خصيصًا لسماع الفنانين المفضلين لديهم. وقال: "المميز بالنسبة لي في هذا المهرجان هو أن الناس تأتي للمطرب بشكل خاص، يعرفون من في الجدول ومتى سيغني، ويأتون له مخصوص. لهذا السبب، هو من أصدق المهرجانات التي تعكس حب الناس الحقيقي". هذا التعليق يعكس تقدير لؤي لجمهوره واعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بهم.

الإعلان عن مشروع موسيقي جديد

لؤي

وفي خطوة مثيرة لعشاقه، أعلن لؤي عن تحضيراته لإطلاق مشروع موسيقي جديد. وأشار إلى أنه يجهز حاليًا لطرح "سينجل" جديدة ستكون جاهزة للإصدار خلال 20 يومًا. هذا المشروع يمثل عودة قوية للفنان بعد فترة من الغياب، ويعكس التزامه بتقديم أعمال موسيقية عالية الجودة لجمهوره.

سبب غياب لؤي عن الساحة الفنية

تطرق لؤي أيضًا إلى سبب غيابه عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، حيث أوضح أن جائحة كورونا كانت لها تأثير كبير على نشاطه الفني، بالإضافة إلى رغبته في تقديم أعمال تليق بالجمهور. وأكد لؤي أنه لا ينوي الغياب مرة أخرى، بل سيعمل على تقديم العديد من الأعمال الجديدة خلال الفترة القادمة، قائلاً: "مش ناوي الفترة الجاية دي أختفي. إن شاء الله هقدم أعمال كثيرة محترمة للجمهور، لأن الجمهور اللي بييجي لي دلوقتي يفضل ييجي يسمعني".

لؤي

لؤي يتألق في ثالث أيام المهرجان

تألق لؤي مساء أمس على مسرح المحكي ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القلعة، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني لمطربين آخرين طلبها الجمهور. من بين الأغاني التي أداها كانت "اللي تعبنا سنين في هواه"، التي أعاد تسجيلها بصوته وتعود أصلًا إلى المطرب الراحل محمد رؤوف. وقد لاقت هذه الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي شاركه في ترديد كلماتها.

أداء مميز لتترات المسلسلات والأفلام

لم يقتصر أداء لؤي على أغانيه الشهيرة فقط، بل قام أيضًا بغناء تترات المسلسلات والأعمال السينمائية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاحه الفني. من بين هذه الأعمال "اه يا شوق، اه يا عيني يا ليل، نقابل ناس، أنا كده، واحد من الناس، اخاف ليه، دقات قلبي، سمعني، أخر نسخة، مين فينا، بحبك، قلبت الدنيا، ولا ينفع". هذه التترات تعكس تنوع موهبته وقدرته على التأثير في مختلف أنواع الفن.

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