تعرف على جدول مهرجان القلعة 2024 ورابط حجز التذاكر

تستعد القاهرة لاستقبال واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر، وهي مهرجان القلعة 2024 ، ينطلق المهرجان في دورته الثانية والثلاثين يوم الخميس 15 أغسطس 2024، ويمتد على مدار 14 ليلة متتالية حتى الأربعاء 28 أغسطس، ليشكل فرصة فريدة للاستمتاع بالموسيقى والفن في أجواء تاريخية ساحرة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

لذلك يستعرض " الموجز " جدول مهرجان القلعة 2024 وكيفية حجز التذاكر في السياق التالي .

فعاليات موسيقية متنوعة تجمع بين التراث والمعاصرة

تتميز هذه الدورة بجدول حافل بالفعاليات الموسيقية التي تجمع بين التراث والمعاصرة، بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية من مصر والعالم العربي.

يقدم المهرجان باقة متنوعة من الحفلات تشمل أنواعًا مختلفة من الموسيقى، منها الكلاسيكية والفلكلور والجاز والموسيقى الشرقية، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الموسيقى.

مهرجان القلعة 2024

افتتاح احتفالي وتكريم شخصيات بارزة

تُستهل مراسم الافتتاح بالسلام الوطني، يليها كلمات يلقيها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث يتم تكريم 11 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية المصرية والعربية.

ويلي ذلك عروض موسيقية تقدمها عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، بالإضافة إلى عرض للفنانة كارمن سليمان.

بث مباشر عبر قناة الحياة

أكدت الدكتورة لمياء زايد أن نقل فعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة يأتي ضمن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يتيح لجمهور أوسع متابعة المهرجان والاستمتاع بفقراته المتنوعة.

حجز التذاكر وتسهيلات للجمهور

يتم حجز تذاكر المهرجان من خلال شباك التذاكر الموجود عند مدخل قلعة صلاح الدين، مع توفر شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور.

وقد تم زيادة عدد المقاعد لاستيعاب الحضور الكبير المتوقع.

برنامج الحفلات

الخميس 15 أغسطس: حفل الافتتاح وتكريم الشخصيات البارزة، يتبعه حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، وحفل غنائي للمطربة كارمن سليمان.

الجمعة 16 أغسطس: حفلات لفرقة الموسيقى العربية بالتعاون مع مركز تنمية المواهب، وفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.

السبت 17 أغسطس: حفل لفريق بلاك تيما، وحفل غنائي للمطرب لؤي.

الأحد 18 أغسطس: حفل للفنان عمرو سليم وفرقة موسيقية، وحفل للفنان حمزة نمرة وفرقته.

الإثنين 19 أغسطس: حفل لفريق جلاس أونيون، وحفل للمطرب هشام عباس.

الثلاثاء 20 أغسطس: حفل "الصوفية والحداثة" للشيخ محمود التهامي وفتحي سلامة، وحفل للفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

الأربعاء 21 أغسطس: حفلات للفنانة نادية مصطفى والفنان علي الحجار بقيادة المايسترو يوسف صادق.

الخميس 22 أغسطس: ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، وحفل للمطرب إيهاب توفيق.

الجمعة 23 أغسطس: ليلة الموسيقى العربية بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ بقيادة المايسترو محمد الموجي، وحفل للمطرب هاني شاكر بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

السبت 24 أغسطس: حفل يقدم أغاني عالمية لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وحفل للمطربة نسمة محجوب وفرقتها.

الأحد 25 أغسطس: حفلات للفنانة سمر طارق وفرقتها، والفنان مصطفى حجاج وفرقته.

الإثنين 26 أغسطس: حفلات لفرقة مواوييل، والشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الثلاثاء 27 أغسطس: حفلات للفنان سعد العود وفرقته، والفنان مدحت صالح وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم.

الأربعاء 28 أغسطس: حفلات لمركز تنمية المواهب، وختام المهرجان بحفل للموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

يشهد مهرجان القلعة 2024 مشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب، ومن المتوقع أن يقدم للجمهور تجربة فنية مميزة وغنية تجمع بين الأصالة والحداثة في أجواء قلعة صلاح الدين التاريخية.

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