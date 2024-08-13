مهرجان صيف بنغازي.. نجوم الراب الليبي يحييون اليوم الرابع من الحفل

يستمر مهرجان صيف بنغازي في تقديم أجواء من الفرح والبهجة، فبعد ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات المتنوعة، نصل اليوم إلى اليوم الرابع الذي يعد وعداً باستمرار المتعة والإثارة فلتستعدوا لليلة أخرى من الموسيقى والرقص والعروض المميزة التي ستبهر الحضور وتترك أثراً لا يُنسى.

مهرجان صيف بنغازي

أحيا نجوم الراب الليبي ليلة حافلة بالغناء في اليوم الرابع من مهرجان صيف بنغازي بمجمع سليمان الظراط الرياضي وعلى المسرح الدائر ، وكان يحضر الحفل ما يقرب من 2500 شاب من الجمهور المحب للراب الليبي ، وبدأ الحفل الدي جي المصري جادو وقدم مجموعه من الموسيقية الفريدة ، ثم بدأ الفقرة الأولي من الحفل الرابر الليبيي عيسي بن دردف وأثناء وقوف عيسي على المسرح وجه رسالة خاصة للشباب قائلاً: منذ 10 سنوات كان يتمنى انتشار الراب الليبي، وبعد مرور كل هذه السنوات، أصبحت ليبيا رائدة في هذا الفن بمهرجان صيف بنغازي الذي يتمتع بمواصفات عالمية.

الرابر الليبي

وبعد انتهاء فقرة الرابر عيسي بن دردف ، أخذ الجمهور يهتف بأسم الرابر الليبي منصور أناون ، وبعد هتافات كبيرة ظهر الرابر منصور وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير ، واستمرت فقرة منصور ساعة من الزمن ، وكلي من جمهوره أن يهتفوا بأسم الرابر المغربي سمول اكس.

وقام الرابر المغربي سمول اكس بإنهاء الحفل وختامه ، وأعرب عن سعادته بوجوده لأول مرة في ليبيا ، وبعد غناء أول أغنياته ضمن فعاليات الحفل ، تفاجأ بوجود الرابر منصور على المسرح مجدداً ليشاركه الغناء.

وعاد سمول اكس للغناء بمفرده مرة أخري ، واستمرت الفقرة الأخيرة حتي الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء ، وسعد هذا الحفل هو آخر حفلات الشباب في مهرجان صيف بنغازي.

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