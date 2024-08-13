بحضور عائلتهم.. تألق الفنانين في مهرجان العلمين الجديدة (تفاصيل)

في أجواء مفعمة بالحماس والبهجة، شهد مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية لحظات مميزة تألق فيها الفنانون بحضور عائلاتهم لدعمهم على المسرح، مما أضفى لمسة خاصة على الفعاليات، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الفنانين الذين حرصوا ابنائهم على دعمهم.

عمرو دياب

البداية كانت مع النجم الكبير عمرو دياب، الذي أضاء خشبة مسرح "يو آرينا" يوم 9 أغسطس بحفل غنائي كبير، حيث حرص أبناؤه الثلاثة: عبد الله وكنزي وجنا، على الحضور لدعمه ومشاركته هذه اللحظات.

أغنية الطعامة لعمرو دياب

وكان عمرو دياب، قد أصدر مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنيته الشهيرة "الطعامة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس ماستر أمير محروس.

تامر حسني

أما الفنان تامر حسني فقد أضاف لحفلته لمسة عائلية خاصة يوم 26 يوليو، عندما صعدت ابنته وصديقتها إلى المسرح لتطلب أغنية من والدها، في لفتة مليئة بالعفوية احتفالًا بعيد ميلاد صديقتها.

أغنية يا نهار أبيض

وكان تامر حسني قد طرح منذ أيام قليلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "يا نهار أبيض"، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبوطالب، توزيع أمين نبيل، ماستر على فتح الله.

ديانا حداد

ولم تكن الفنانة ديانا حداد بعيدة عن هذه الأجواء العائلية، فقد أحيت حفلًا ضمن برنامج "4 شارع شريف" مع الإعلامي شريف مدكور على المسرح الروماني يوم 8 أغسطس، وفاجأت الجمهور بظهور بناتها اللاتي صعدن معها على المسرح، ليكنّ جزءًا من هذه الأمسية الغنائية المميزة.



تفاصيل أغنية الناس الحلوة لديانا حداد



وكانت الفنانة ديانا حداد، قد طرحت مؤخرًا أغنية «الناس الحلوة» باللهجة المصرية لتعكس رغبتها في التواجد مع جمهورها خلال موسم الصيف هذا العام، وعبرت الأغنية عن أجواء السهر والمرح، وهي جزء من ألبوم كبير تعمل عليه، كتب كلمات الأغنية محمود فاروق، ولحنها مدين، وتولى التوزيع الموسيقي حاتم منصور، وفي تصريحات صحفية لها، أوضحت أنها وفريق العمل قضوا فترة طويلة في التحضير للأغنية، بهدف العثور على لون موسيقي جديد يناسب أجواء الصيف ويتماشى مع الشباب، وأشادت بالكلمات واللحن والتوزيع، مؤكدة على أن الأغنية تعبر عن الأجواء الصيفية وأنها تشكر كل من شارك في إنتاجها على جهودهم الكبيرة.

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