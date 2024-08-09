تامر حسني يشعل الساحة الفنية بأغنية "يا نهار أبيض" الليلة على يوتيوب

ينتظر نجم الجيل تامر حسني طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل إسم "يا نهار أبيض" مساء اليوم الجمعه عبر منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية يا نهار أبيض ، تم تصويرها في استديو تامر حسني مع مهندس الصوت جلال فهمي ، والأغنية من كلمات أحمد المالكي ، وألحان سامر أبو طالب ، وتوزيع أمين نبيل.

سبب تأجيل حفل تامر حسني في لبنان

أعلن منظم الحفلات ياسر الحريري، تأجيل حفلات أصالة وتامر حسني، وعاصي الحلاني وهيفاء وهبي وسيف نبيل، بعدما كان يرتقب إقامتهم في لبنان الفترة المقبلة.

وكتب المنظم ياسر الحريري منشور يوضح من خلاله سبب التأجيل قائلاً: جمهورنا العزيز في لبنان ، نظرا للظروف الاستثنائيه التي يمر بها لبنان ، وخاصة منها التهديد الاخير للكيان الصهيوني الذي اربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي و استدعي وجود ظروف قاهرة وخارجة عن ارادتنا.

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وأستكمل الحريري: حرصا منا ومن النجوم الذين كانوا سيحييون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم قررنا معا تأجيل الحفلات التالية :

- حفلة هيفاء وهبي وعاصي الحلاني وسيف نبيل ودي جي أصيل والتي كان من المقرر أن تقام يوم 8 أغسطس 2024.

- حفلة تامر حسني والتي كان من المقرر إقامته يوم 3 أغسطس 2024.

- حفلة أصالة والتي كان من المقرر إقامتها يوم 10 اغسطس المقبل.

سبب تأجيل أغنية «يا نهار أبيض لـ تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني بوست عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وأوضح من خلاله سبب تأجيل أغنية يا نهار أبيض لأيام الصيف معلقا: يا شباب يا جميل لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية (يانهار ابيض) الحقيقه أن الأغنية محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين ، والأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات واحزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

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