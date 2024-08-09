يوسف الشريف يتألق في حضور عرض مسرحية "السندباد" بمهرجان العلمين

حرص النجم يوسف الشريف على حضور أولى ليالي عرض مسرحية "السندباد" التي افتتحت فعالياتها ضمن مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية،تميز المهرجان بحضور العديد من النجوم والجمهور الذي أتى للاستمتاع بالعروض الفنية المميزة.

لقاء بين نجوم المسرحية

في كواليس المسرحية، التقى الفنان كريم عبد العزيز، بطل العرض، بالنجم يوسف الشريف حيث التقطا صورة تذكارية معًا، مما يعكس روح الود والصداقة بين نجوم الوسط الفني.

نجاح المسرحية في السعودية

أوضح محمد زيزو، مؤلف المسرحية، أن "السندباد" تم عرضها لأول مرة في 23 ديسمبر 2023 بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وتبعتها عروض ناجحة في جدة قبل شهر. وأكد زيزو خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه على قناة "on"، أن المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها في السعودية.

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية "السندباد"، في إطار فانتازي مشوق، حيث يلعب كريم عبد العزيز دور عمر أبوالهول، الذي يعثر على قلادة سحرية في مقبرة قديمة تنقله إلى زمن السندباد، فيتحول إلى شخصية سندباد ليخوض مغامرات مثيرة، ويشارك في المسرحية مجموعة من النجوم مثل نيللي كريم، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وآخرون من النجوم، وهي من إخراج أحمد الجندي، يأتي عرض المسرحية في مهرجان العلمين بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه

إشادة بأداء كريم عبد العزيز

أشاد زيزو بأداء كريم عبد العزيز، خاصة أن عودته للمسرح تأتي بعد غياب 22 عامًا منذ عمله المسرحي "حكيم عيون". وأعرب عن أمنيته أن تستمر عروض المسرحية لأكثر من ثلاثة أيام، نظرًا للتفاعل الإيجابي الكبير من الجمهور.

شكر وتقدير للجهات الداعمة

وجه زيزو شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، لجهودهم في إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة هذا العمل الفني ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

تفاصيل العمل المسرحي

تضم مسرحية "السندباد" نخبة من النجوم، منهم كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، محمد توب، محمد حسني، عبدالرحمن حسن، ومحمد مغاوري. العمل من تأليف محمد زيزو، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج آلاء الغزالي، مع موسيقى وألحان من عزيز الشافعي. يعكس هذا العمل التعاوني جهودًا مميزة لإعادة تقديم الفن المسرحي للجمهور بأسلوب مبتكر ومتميز.

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