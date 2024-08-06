تفاصيل عودة كريم عبد العزيز للمسرح وسبب غيابه عنه لمدة 22 عامُا

يعود النجم كريم عبد العزيز، للمسرح بعد غياب استمر حوالي 22 عامًا، منذ تقديمه لمسرحية «حكيم عيون» مع الفنان الراحل علاء ولي الدين في عام 2001، حيث يعرض له مسرحية «السندباد» ضمن مهرجان العلمين بنسخته الثانية، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 8 إلى 10 أغسطس في مسرح «يو» بمدينة العلمين الجديدة.

كريم عبد العزيز

وكان كريم عبد العزيز، قد كشف مؤخرًا عن سبب ابتعاده عن المسرح، خلال ندوة تكريمه في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث أوضح أنه لم يكن يحب المسرح كثيرًا بسبب التزاماته اليومية، وأنه يطمح للعودة إلى هذا المجال، مُضيفًا :"عملت مسرحية واحدة في حياتي، حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين، بس المسرح محبنيش، لازم أروح كل يوم في معادي فمتفقناش، بس إن شاء الله نكررها".

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية "السندباد"، في إطار فانتازي مشوق، حيث يلعب كريم عبد العزيز دور عمر أبوالهول، الذي يعثر على قلادة سحرية في مقبرة قديمة تنقله إلى زمن السندباد، فيتحول إلى شخصية سندباد ليخوض مغامرات مثيرة، ويشارك في المسرحية مجموعة من النجوم مثل نيللي كريم، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وآخرون من النجوم، وهي من إخراج أحمد الجندي، يأتي عرض المسرحية في مهرجان العلمين بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.

أهداف مهرجان العلمين 2024

كريم عبد العزيز

يهدف مهرجان العلمين الجديدة 2024 إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، يساهم المهرجان في تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، ويضيف إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

أهمية مهرجان العلمين الجديدة

يُعتبر مهرجان العلمين الجديدة 2024 هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، حيث يحظى بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، الرياضية والترفيهية، التي تحدث لأول مرة في مصر، يسعى المهرجان لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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