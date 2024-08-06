داليا البحيري ترد على اتهامات أحمد دياب بترويج الخرافات وتتخذ الإجراءات القانونية

أثارت الفنانة داليا البحيري جدلاًواسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أعيد طرح قصة قديمة تتعلق بالجن، وفي السطور التالية يرصد الموجز تلك التفاصيل، هذه القصة تعود إلى أكثر من 25 عاماً، عندما ظهرت داليا في برنامج "عفاريت حسين الإمام" مع الفنان الراحل حسين الإمام، وتحدثت عن اختفاء صديق لها، حيث توقعت الناس وفاته، لكن قارئة فنجان أخبرتها أنه لم يمت، بل اختطفه الجن، وأنه يظهر لها دون أن تعرفه،كما حذرتها من المشاركة في فيلم معين، وقد تبين لاحقاً صحة تحذيرها، حيث واجهت مشكلة أثناء تصوير الفيلم ولم يكتمل، حيث قالت: "صديقك ليس متوفٍ بل اختطفه الجن، وبتقابليه وأنت مش عارفة، وظهرت لي هذه السيدة مرة ثانية، وحظرتني من المشاركة في أحد الأفلام، وقالت لي إن هذه رسالة من على لسان صديقي، وبالفعل كان معها حق وحدث معي مشكلة في هذا الفيلم ولم يكتمل، وقالت لي صديقك موجود حاليًا في العراق وفي غيبوبة ومحتجز في أحد المستشفيات".





أزمة داليا البحيري والإعلامي أحمد دياب



في الفترة الأخيرة، أعاد الإعلامي أحمد دياب الحديث عن هذه القصة، واتهم داليا بترويج الخرافات والشعوذة، ورداً على ذلك، أعلنت داليا البحيري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضده وضد برنامج "القاهرة اليوم" وقناة "أوربيت"، لتعرضها للإساءة في البرنامج، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" :" أعلن أنا الفنانة داليا البحيري ردًا على ما تم إذاعته وبثه حلقة (أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن)، والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربيت وضد الإعلامي أحمد دياب على ما تم إذاعته وبثه في برنامج، في شهر أغسطس 2024 وفوضت مكتب بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

تصريحات داليا البحيري



وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الزعيم عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة"، خلال لقائها مع الإعلامية سالي عبد السلام في برنامج "حد النجوم"، و أشارت إلى أن العمل مع إمام في هذا الفيلم كان بمثابة فرصة كبيرة لها لدخول عالم السينما بشكل أوسع، ووصفت التجربة بأنها كانت "وش الخير" عليها.

قالت الفنانة داليا البحيري إن الفنان هاني رمزي وخالد سرحان يعتبران من مكاسب الوسط الفني ولا يمكن تعويضهما. وذكرت موقفًا طريفًا من كواليس فيلم "محامي خلع"، حيث كشف هاني رمزي عن ارتدائه شرابًا تحت ملابسه وحمل كيسًا أثناء مشهد العوم في المياه خوفًا من البلهارسيا، دون أن يخبرها بذلك، وأضافت أن من أقرب المقربين لها في الوسط الفني ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ونيللي كريم، وأكدت أنها لا تحب التدخل في الحياة الشخصية لأي فنان.

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