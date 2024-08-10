كواليس ليلة الهضبة عمرو دياب في مهرجان العلمين

شهدت مدينة العلمين الجديدة حدثًا استثنائيًا مساء الأمس، حيث أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا أسطوريا يُعتبر الأضخم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا"، هذا الحفل لم يكن مجرد حدث فني عادي، بل تحوّل إلى حدث تاريخي في ذاكرة المدينة والجمهور الذي توافد بأعداد هائلة لحضوره، والموجز تستعرض تفاصيل الحفل

تكدس مروري وحضور جماهيري غير مسبوق

منذ ساعات مبكرة قبل بدء الحفل، تجمّعت أعداد غفيرة من محبي عمرو دياب في محيط مسرح "يو أرينا"، ما أدى إلى تكدس مروري كبير في المنطقة. هذا الحضور الجماهيري الكثيف يعكس حجم الشغف الذي يكنّه الجمهور لنجمهم المحبوب، والذي لم يخذلهم في تقديم أداء استثنائي.

البداية.. "يا أنا يا لأ" تشعل المسرح

عمرو دياب

انطلقت الليلة الموسيقية المنتظرة بأغنية "يا أنا يا لأ"، حيث شهدت هذه اللحظة هتافات كبيرة وتصفيقًا حارًا من الجمهور فور صعود **عمرو دياب** إلى المسرح. هذا الاختيار كان مثاليًا لبدء الحفل، حيث تعتبر هذه الأغنية واحدة من أبرز أعمال دياب الحديثة التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

مجموعة متنوعة من الأغاني تُرضي جميع الأذواق

عمرو دياب

خلال الحفل، قدّم عمرو دياب مجموعة متنوعة من أغانيه التي تجمع بين الجديد والقديم، مما أضاف طابعًا مميزًا للأمسية. تضمنت قائمة الأغاني: "بحبه"، "دا لو اتساب"، "وياه"، "راجع"، "يتعلموا"، "قمرين"، "نور العين"، "العالم الله"، "ليلي نهاري"، "يا قمر"، "يدق الباب"، "هي عاملة إيه"، "كان طيب"، "أيام وبنعيشها"، و"هتدلع". هذه الأغاني تمثل رحلة عبر مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالنجاحات، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي.

كلمة شكر من عمرو دياب للجمهور والشركات المنظمة

عمرو دياب

أثناء الحفل، لم ينسَ عمرو دياب أن يُعبّر عن امتنانه لجمهوره وللشركات التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث الكبير. حيث قال: "يسعدني ويشرفني وجودي هنا، وأنا بشكر كل اللي ساهم في وجودي معاكم النهاردة، الشركة المتحدة وبنش مارك". هذه الكلمات حملت رسالة تقدير لكل من شارك في نجاح هذا الحفل التاريخي.

نفاذ تذاكر الحفل قبل أيام من موعده

عمرو دياب

ما زاد من أهمية هذا الحفل هو الإقبال الكبير على التذاكر، حيث تم بيع جميع الفئات المتاحة قبل أيام من موعد الحفل. هذا النفاذ السريع للتذاكر يُظهر المكانة الكبيرة التي يحتلها عمرو دياب في قلوب محبيه، ويؤكد على الترقب الكبير الذي رافق الإعلان عن هذا الحفل.

تعاون مصري سعودي يجمع بين الترفيه والفن

يأتي حفل عمرو دياب ضمن إطار التعاون بين موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية من جهة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من جهة أخرى. هذا التعاون يعكس مدى التلاحم الفني والثقافي بين مصر والسعودية، ويؤكد على أهمية تبادل الفعاليات الفنية الكبيرة بين البلدين.

عمرو دياب

ختام الليلة.. نجاح يتجاوز التوقعات

في ختام الليلة، يمكن القول إن حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة كان أكثر من مجرد حفل غنائي. لقد كان احتفالًا بالفن والموسيقى، وجمعًا لأكبر عدد من المحبين في ليلة ستظل في ذاكرتهم طويلاً. هذا الحدث يؤكد مرة أخرى على مكانة عمرو دياب كأحد أهم نجوم الغناء في العالم العربي، ويُبرز أهمية مدينة العلمين الجديدة كوجهة رئيسية للفعاليات الفنية الكبيرة.

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