بالفيديو والصور.. نوال عبد الشافي تطلق أولى أغنياتها الرومانسية "انت لأ"

طرحت المطربة الكبيرة نوال عبد الشافي أحدث كليباتها الغنائية تحت عنوان "انت لأ"، وتم طرح كليب "أنت لأ" علي جميع المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب. وفي السطور القادمة يكشف الموجز تفاصيل كليب نوال عبد الشافي الجديد "أنت لأ"

جرأة نوال عبد الشافي في كليب أغنية “أنت لأ”

قدمت الفنانة نوال عبد الشافي في أحدث كليباتها ولأول مرة وصلة رومانسية غير معتادة في أغانيها، حيث قامت نوال عبد الشافي بمغازلة الرجال في الكليب وقدمت أغنية رومانسية لجمهورها ، وذلك من خلال كلمات أغنية “أنت لأ” والتي جسدت "الحب غير المشروط"من خلال فتاة تهتم بحبيبها بشكل كبير ولا تستطيع تحمل حزنه .

والجدير بالذكر أن الفنانة نوال عبد الشافي تصدرت الترند لفترة طويلة بعد إصدارها لأغنية "مخصماك"، الشهيرة ، والتي استطاعت من خلالها كسر حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب وتيك توك، في ظاهرة استثنائية ، وتخطو نوال عبد الشافي من خلال أغنيتها الجديدة "أنت لأ" أولي خطوات التغيير والتنوع في الأغاني التي تقدمها .

تفاصيل أغنية "أنت لأ"

وتغني نوال خلال "انت لأ" بكلمات الشاعر مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كولبيكس، وتمهد خلالها لمشروع عدة أنيات منفردة تطلقها خلال العام الجاري، كما أرفقت الفيديو كليب الجديد بجلسة تصوير جديدة تظهر فيها ب"ستايل" مثير وغير معتاد عليها.

أخر أعمال الفنانة نوال

الجدير بالذكر أن المطربة نوال عبد الشافي كانت قد أطلقت أغنيتها الجديدة ،التي تحمل عنوان "يا خيبتو" ، التي قامت بتصويرها عن طريق الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تفاصيل الفيديو كليب

ظهرت المطربة نوال عبد الشافي خلال الفيديو كليب ، هي مترتدية جلابية فلاحي في أجواء الريف المصري ،الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة ، الحان وليد العطار ، توزيع كلوبيكس والفيديو كليب من إخراج نيروز.

كلمات الأغنية

انا حاطه عينيا عليه

انا عارفه بيعمل ايه

لا وكمان مش هغلب فيه

لسه صغير مش قدى

يمشى اعرف رايح فين

ييجى اعرف جى منين

كلم مين وقعد مع مين

انا اخباره كلها عندى

ياخيبتو

يا ويله يا مصيبته

يا نهاره ويا سواد ليلته

لو فكر يوم يزعلنى

ياحوستو

ده يتقطم وسطه

لو هتهلوسله هلوسته

ويفكر يوم يغيب عنى

لو راح ف مكان ومقالش

مع ان ده مابيحصلش

عيني عليه ومابغفلش

والعصفوره تيجى تقولى

انا من غير م امشى وراه

طول الوقت مراقباه

واعرف مين اللى معاه

انا كل حاجه بتوصلى

يا حظو

لو شيطانه وزو

انه يجرب معايا حظه

ويبص لواحده تاني غيري

ياغلبه

وياوجع قلبه

ده بشوقه وذنبه على جنبه

لو راح اي حته من غيري

لو سابنى وراح مشوار

بلقُطه وكإني رادار

بعرف كل الأخبار

من اولها ل اخرها

انا واثقه انه مايغلطش

انا عارفه انه مايقدرش

لكن برضو انا مضمنش

في حاجات يقدر يعملها

ياخيبته

ياويله يامصيبته

يانهاره وياسواد ليلته

لو فكر يوم يزعلنى

ياحوسته

ده يتقطم وسطه

لو هتهلوسله هلوسته

ويفكر يوم يغيب عنى

تكريم نوال عبد الشافي في ملتقي التميز والابداع العربي

الجدير بالذكر انه كُرمت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخاصماك، في ملتقي التميز والابداع العربي وذلك في إحدى الفنادق الكبرى عن نجاحها في الفترة الأخيرة بأغنية مخاصماك لعام 2023 .

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