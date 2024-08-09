أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر.. كواليس تعاون «الكهرباء» مع أكوا باور السعودية

مشروعات الهيدروجين الأخضر.. تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستكما تعاونها مع شركة أكوا باور السعودية، من أجل تعزيز ودعم الشراكة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، مع المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية داخل مصر بمقر الوزارة بالعلمين، وتم عقد اجتماع بحضور المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة بجانب التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

واستمرارًا لتوطيد العلاقات بين مصر والسعودية في جميع المجالات خاصة قطاع الكهرباء، تسعى الوزارة للعمل بخطوات تنفيذية نحو الإسراع في المشروعات الجاري تنفيذها وإضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة وربطها على الشبكة الموحدة، بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي.

مشروعات الطاقة المتجددة

وفي هذا الصدد، ناقش الإجتماع الخطوات التنفيذية للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والتى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها من المشروعات فى اطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون ، تطرق الاجتماع إلى المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات في إطار التعاون بين مصر والسعودية.

مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح

الموجز يرصد تفاصيل الاجتماع التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة أكوا باور، كنموذج نجاح يجب دعمه ، حيث أشار الوزير إلى أنه تم استعراض المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات ، بالإضافة ألى تفعيل مذكرات التفاهم لمشروعات أخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات.

مشروعات الطاقة النظيفة

وبدوره، أشار وزير الكهرباء، خلال الاجتماع إلى وجود خطوات تنفيذية للإسراع فى المشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأن هناك توجه عام واجراءات تنفيذية لفتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم وتذليل كافة العقبات التي تواجهه لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ، لما لذلك من اثر كبير على الاقتصاد القومي.

كما نوه باهتمام قطاع الكهرباء بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر لتوليد الكهرباء ، وهناك تعاون مع الشركة السعودية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال.

جدير بالذكر أن شركة أكوا باور قد وقعت على هامش مؤتمر COP على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة.

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