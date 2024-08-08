مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.. وزير الكهرباء يستقبل أعضاء لجنة الطاقة بالشيوخ

مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.. يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرصه الدائم على تلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، ومواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.

وفي هذا الصدد، ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ استقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات والعمل على مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.

مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدى سليم القائم بأعمال رئيس اللجنة لـ مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.

وشارك بالاجتماع كل من النائب عمرو عزت حجاج وكيل اللجنة والنائبة نهى ذكى أمين سر اللجنة والنائب محمود صلاح عضو اللجنة والنائب رمضان سرحان عضو اللجنة ، من أجل مناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والتشاور والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى استقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات ومواجهة السرقات بتغليظ العقوبات.

الموجز كشف ما جاء في بيان الوزارة التي حصلت عليه، تقديم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنيين له دوام النجاح والتوفيق معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة ونقله كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذرى فى مؤشرات الاداء ونتائج الأعمال.

وفي ضوء مواجهة السرقات بتغليظ العقوبات، أشار عضاء اللجنة إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن خاصة وان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة والبيئة.

تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

وبدوره شدد وزير الكهرباء على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات ومواجهة السرقات بتغليظ العقوبات إلى جانب تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين مشيرا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني.

التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة

كما نوه بضورة تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن ادارة وتعظيم العوائد مما شهده قطاع الكهرباء من تطوير خلال السنوات الماضية واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون من أهم الأولويات في المرحلة الحالية.

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