خلى بالك.. عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف

زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف.. يرغب العديد من المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة للتعرف يوميًا على خطوات تقليل فاتورة الكهرباء ومعرف عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف نظرًا للاستخدامات المتعددة للأجهزة الكهربائية والتخوف من رفع سعر الفاتورة.

وفي هذا الصدد، الموجز يقدم لنا عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف، وكيفية تقليل استهلاك فاتورة الكهرباء عبر التقرير التالي.

زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف

وتعد العادات الخاطئة في استخدام الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف من الأسباب الرئيسية لزيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الفواتير الشهرية.

ولهذا نتناول بعض النصائح لتفادي عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف، والتي من خلالها يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ، مما يساعد على توفير المال والحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف

عدم ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد الكهربائي.

زيادة درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

عدم إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

زبادة تقليل عدد مرات التشغيل من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

عدم تنظيف المكثف وموتور الثلاجة مرة أو مرتين في السنة على الأقل، تراكم الأتربة على موتور الثلاجة يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

عدم ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ذلك يجعل الفريزر يهدر الفريون وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

عدم ترك مسافة خلف الثلاجة، وبذلك لا يوجد مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط.

لا يتم إزال الثلج المتراكم من الثلاجة

ولهذا الموجز تقدم نصائح هامة لتفادي زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف وهي كالتالي:

تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة. استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس. فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك استخدام العداد الكهربائي بشكل صحيح. تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة. إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل. تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة. تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة. تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف. اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل. استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة. استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة. استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة. عمل صيانة دورية للأجهزة لاكتشاف أي خلل يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة. استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

كما توجد نصائح أخرى لتوفير الطاقة وتبعد عن عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف وهي كالتالي:

استخدام المراوح بشكل فعال، ويمكن استخدام المراوح لتحريك الهواء المبرد من مكيف الهواء بشكل أفضل، مما يسمح بتقليل استخدام المكيف وضبطه على درجة حرارة أعلى قليلاً.

استخدام الستائر والعوازل الحرارية، حيث تساعد الستائر والعوازل الحرارية على تقليل تسرب الحرارة إلى داخل المنزل، مما يقلل من الحاجة لتشغيل مكيف الهواء بشكل مكثف.

الاعتماد على التهوية الطبيعية، وفي الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة أقل، يمكن الاعتماد على التهوية الطبيعية من خلال فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء البارد.

استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وبالتالي الاستثمار في شراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة يمكن أن يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، حيث يضمن عملها بكفاءة أعلى ويقلل من استهلاك الطاقة.

إقرأ أيضًا:

كيف تستعلم عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024 قبل الغرامة؟

عادات خاطئة ترفع فاتورة الكهرباء 2024.. تعرف عليها