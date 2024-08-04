كيف تستعلم عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024 قبل الغرامة؟

فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024.. سؤال يتردد في أذهان الكثيرين، تصدر التريند خلال الساعات الماضية حول كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2024 تزامنًا مع موعد سداد الفاتورة للشهر الجاري، حيث زادت معدلات البحث لمعرفة كيفة الاستعلام والسداد.

الموجز تجيب عن هذا التساؤل حول كيف تستعلم عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024؟، كما تستعرض التفاصيل الكاملة لرابط الاستعلام وكيفية السداد.

فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024

ويمكن للمواطن أن يقوم بـ الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024، من خلال الدخول على موقع موقع وزارة الكهرباء والطاقة، حيث أن تلك الخدمة تعد من الخدمات الحكومية الهامة التي تتيحها الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن الأمور التي تسهل الحياة اليومية وتوفر الوقت والجهد، ولهذا يسعى الكثير من المشتركين للبحث عنها باستمرار.

وعبر النقاط التالية، نتناول خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس

تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة القيام بالضغط على «قسم الخدمات».. فقط عليك بعد ذلك اختيار خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة». والقيام بكتابة البيانات الخاصة للتأكد منها، وهي: «الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام». وفي الختام القيام بالضغط على أيقونة «استعلام».

وفي حالة إذا كنت تستخدم بطاقة ائتمان أو خصم، ستحتاج إلى إدخال رقم البطاقة، تاريخ انتهاء الصلاحية، والرمز السري (CVV)، إذا كنت تستخدم محفظة إلكترونية، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على المحفظة لتأكيد دفع فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024، ثم القيام بالتحقق من صحة المعلومات والضغط على زر «تأكيد الدفع» أو ما يعادله.

كما تتيح الشركة القابضة بالتعاون مع كافة شركات توزيع الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء أون لاين عن طريق موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني.

أماكن دفع فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024

وفيما يتعلق بـ أماكن دفع فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2024 دون عناء فهي كالتالي:

الدفع من خلال خدمات كاش

الدفع عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني.

من خلال مكاتب البريد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر سبق وحددت هذه الخطوات التي يجب اتباعها من قبل مشتركي فروع وإدارات المناطق الواقعة بنطاق شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات مصر من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2024.

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