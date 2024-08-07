أكرم حسني يستعد لرحلة كوميدية مليئة بالمفاجآت في السعودية

يستعد الفنان أكرم حسني لإعادة عرض مسرحيته الجديدة "تطبق الشروط والأحكام" على مسرح سيتي ووك في السعودية، بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي.

عروض مسرحية تطبق الشروط والأحكام

تبدأ عروض المسرحية للنجم أكرم حسني يوم 14 أغسطس الجاري وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

أحداث مسرحية تطبق الشروط والأحكام

تدور أحداث مسرحية تطبق الشروط والأحكام في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول شاب يعمل طباخًا في مطعم، يقع في حب ابنة مديره.

عندما يتقدم لخطبتها، يفاجئه والدها بشرط غريب للموافقة على الزواج، وهو أن يقضي فترة في دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين.

صناع العرض المسرحي تطبق الشروط والأحكام

يشارك أكرم حسني في بطولة مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" مع نخبة من نجوم الكوميديا المصريين، وعلى رأسهم الفنان بيومي فؤاد المعروف بأدواره الكوميدية المميزة.

آخر أعماله المسرحية

أما عن آخر أعمال أكرم حسني المسرحية، فقد قدم بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" التي حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه فيها البطولة الفنانة درة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، وبيومي فؤاد. وعلى صعيد الدراما.

آخر أعماله الدرامية

كان مسلسل "بابا جه" هو آخر أعماله الذي عُرض في رمضان 2024.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، ولاقى استحسان النقاد والجمهور، حيث تناول رسالة مهمة للآباء حول أهمية الاهتمام بأبنائهم، وأظهر تطورًا ملحوظًا في أداء أكرم حسني.

تعاون أكرم حسني مع أنغام

تصدّر أكرم حسني تريند موقع "إكس" بعد إشادة واسعة بأغنيتين شارك في كتابتهما، هما "تيجي نسيب" و"خليك معاها" للفنانة أنغام.

أثارت كلمات الأغاني جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المستخدمين عن دهشتهم وإعجابهم بالموهبة الشعرية لأكرم حسني، معتبرين إياه مفاجأة الألبوم بلا منازع.

أنغام وألبومها الجديد

طرحت أنغام عدة أغاني من ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، بما في ذلك "بقالك قلب"، "موافقة"، "هو انت مين"، "ايه الأخبار"، "خليك معاها"، "اسكت"، "كان بريء"، "القلوب أسرار"، "مكنش وقته"، و"اقولك ايه".

واقرأ أيضا

أكرم حسني يتحدث عن كواليس غريبة مع الزعيم عادل إمام