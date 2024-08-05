إطلاق أغنية "إلا وطنا" للفنانة إيمان منصور.. رسالة تضامنية مع فلسطين

أطلقت الفنانة إيمان منصور أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان "إلا وطنا"، هذه الأغنية التي تتناول موضوع الهجرة والغربة، تأتي كرسالة تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني، حيث تعبر عن التمسك بالوطن والحقوق رغم التحديات.

وتكشف الموجز تفاصيل الاغنية

تفاصيل الأغنية وإنتاجها

"إلا وطنا" هي من كلمات وألحان روبير الأسعد، الذي استوحى كلماتها من عصام عمّوري، بينما تولى توزيع الأغنية جورج قسيس. تم تسجيل الأغنية في استوديوهات حسام صعبي، مع مكس وماسترينغ من قبل مارك عبد النور. وكان المستشار الموسيقي للأغنية هو غدي شرارة، وشارك في الغناء الخلفي كل من نادر خوري وجيلبير جلخ.

الأغنية تم إنتاجها بإدارة المخرج دان حداد، الذي اختار مواقع تصوير متنوعة في لبنان، من بينها مرفأ بيروت، حيث أخذت أهم المشاهد. أما الاكسسوارات، فقد تم استخدام كتب وأساور وثياب فلسطينية تملكها عائلة إيمان، بالإضافة إلى قطع تم اختيارها وتصميمها من قبل منسق ومصمم الثياب إيبرا.

رسالة الأغنية ومعناها

ايمان منصور

تتطرق أغنية "إلا وطنا" إلى موضوع تهجير الشعب الفلسطيني، وتصوّر إجباره على ترك أرضه. تهدف الأغنية إلى إرسال رسالة سامية، وهي أن الشعب الفلسطيني لا يزال متمسكاً بوطنه وتاريخه رغم كل الصعاب والمآسي. كما تلامس الأغنية قلوب اللبنانيين الذين عانوا من التهجير والألم المشابه.

ومن كلمات الأغنية: "كل الناس عندا وطن تسكن فيه، إلا وطنا وحدو ساكن فينا، شو بتعرف عن بلدك، خبرني أخبار، من سيدك لولدك قُلِن شو لصار". تعبر هذه الكلمات عن حب الوطن والانتماء العميق له، والتاريخ المشترك الذي يجمع الشعب الفلسطيني بأرضه.

تصريح الفنانة إيمان منصور

ايمان منصور

في بيان صحفي، قالت إيمان منصور: "منذ بدأت حرب غزة وأنا أبحث عن أغنية وطنية خاصة، إلا أنني حين استمعت إلى "إلا وطنا"، تأكدت أنها الأغنية المنشودة بسبب عمق الكلمات وسهولتها في الوقت عينه، إنها تترجم كل مشاعري التي ترعرعت عليها؛ حتى أنها بمكانٍ ما تشعرني بلبنان، بلدي الثاني".

وأضافت إيمان: "لقد أديت العديد من الأغنيات "الكوفر" لفلسطين كما للبنان منذ أكتوبر 2023، وها أنا اليوم أتوّج ذلك بأغنية خاصة".

نشر الأغنية واستقبالها

ايمان منصور

تم إصدار أغنية "إلا وطنا" عبر العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعات، وعلى كافة منصّات البث الرقمي، بالإضافة إلى القناة الرسمية لإيمان منصور على "يوتيوب". الأغنية لاقت ترحيباً واسعاً من الجمهور، حيث أشاد المستمعون بعمق الرسالة والقوة التعبيرية للأغنية.

الخلفية الفنية لإيمان منصور

إيمان منصور، التي ولدت في بيروت ولها جذور فلسطينية، نشأت في عائلة تعشق الفنون والثقافة. تعمقت منذ صغرها في عالم الموسيقى والغناء الشرقي والغربي. وقد أعادت مؤخراً توزيع الأغنية الشهيرة "نار الغيرة" للمطربة القديرة وردة، بعدما كانت قد طرحت سابقاً ثلاث أغنيات خاصة بها هي "إبعد"، "لو حبيت"، و"شو اشتقتلك".

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