ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

موجزا لأهم الأخبار الموجز المحلية والعالمية.. يقوم موقع "الموجز" الإخباري بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية خلال الساعات الماضية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 ، حيث يبقى عينًا ساهرة على كل الأحداث، وصوتًا يتجاوز كل التحديات، ومنبرًا للجميع، ينقل الأخبار الجديدة بجرأة واحترافية عالية، لتكون مطلعًا على جميع المستجدات التي تشمل مجموعة من الأخبار الهامة، من بينها:

- الرئيس السيسي يوجه باستكمال جهود توطين الصناعات الواعدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمواصلة جهود توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.



- وزير الصحة يثمن التعاون مع اليونيسيف

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، د. خالد عبدالغفار، يشيد بالتعاون المستمر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدعم المنظومة الصحية في مصر.



- وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق

وزير الخارجية والهجرة، د. بدر عبد العاطي، يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشيدًا بتطور العلاقات المصرية-العراقية في السنوات الأخيرة.



- قرار جمهوري بتكليف محمد عبد الغني عبد الرازق بمنصب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتكليف محمد عبد الغني عبد الرازق بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام.

- وزيرا الاستثمار والكهرباء يعلنان تقديم تيسيرات للاستثمار في قطاع الطاقة

وزيرا الاستثمار والكهرباء يؤكدان توفير الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة بمصر، مستعرضين فرص الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.



- بابا الفاتيكان يدعو لوقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

دعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، معربًا عن قلقه إزاء الوضع الحالي، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.



- محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، يؤكد أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم وعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.



- وزير الكهرباء: تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات التوزيع

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د. محمود عصمت، يعلن عن تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات التوزيع والتصدي للفاقد.

- جنوب إفريقيا تستضيف الجمعية العامة للاتحاد الفلكي الدولي

انطلقت في كيب تاون فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الفلكي الدولي لعام 2024، وهي أكبر هيئة تجمع العلوم الفلكية عالميًا.

- الجيش الروسي يعلن مقتل 1800 عسكري أوكراني

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 345 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بعد صد هجومين على وحدات تجمع "تسينتر".



- رئيس الحكومة الانتقالية في بنجلاديش يدعو للهدوء

دعا الرئيس الجديد للحكومة الانتقالية في بنجلاديش، د. محمد يونس،

لا يفوتك خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

لا يفوتك الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس غدًا وتقدم نصائح للمواطنين

المواطنين للهدوء ونبذ العنف والتركيز على بناء البلاد.



- استياء فرنسي من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

فرنسا تعبر عن استيائها من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن "ترك مليونين يموتون جوعًا ربما يكون مبررًا لتحرير الرهائن في غزة".

- مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة في نيبال



تحطمت طائرة في حديقة شيفابوري الوطنية في نيبال مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الخمسة، بينهم أربعة مواطنين صينيين.



- ترامب يصف هاريس ووالز بـ"الأكثر تطرفًا" ويطالب بعودة بايدن



الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصف اختيار حاكم مينيسوتا تيم والز نائبًا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأنه "خطأ مأساوي"، ويطالب بعودة بايدن.

- إطلاق اسم "مصر" على شارع رئيسي في بورسودان

أصدرت حكومة ولاية البحر الأحمر قرارًا بتسمية شارع رئيسي في بورسودان باسم "شارع مصر"، تكريمًا للعلاقات بين البلدين.

-آخر أخبار حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وسط تنبؤات أيضًا بهطول أمطار على بعض المناطق .



- وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع اليونيسيف

عقدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، جيرمي هوبكنز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.



- وزير الخارجية يؤكد ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر

وزير الخارجية، د. بدر عبد العاطي، يؤكد أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر، خلال لقائه قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر.



- أوستن يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بحضور المحاكمات العسكرية

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بحضور المحاكمات العسكرية لخالد شيخ محمد وشركائه.

- وزير الري يبحث مشروعات المياه الجوفية في الوادي الجديد

وزير الموارد المائية والري، د. هاني سويلم، يؤكد متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات، خلال اجتماعه مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط.

- وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع أي هجوم يستهدف قواتنا

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يؤكد عدم التسامح مع أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة.

- وزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين الأوضاع

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، يعقد اجتماعًا لمتابعة طلبات تقنين الأوضاع وأعمال الطرق والمرافق في مدينتي الشروق والعبور الجديدة.

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