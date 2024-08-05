جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في كفر كلا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو استهدف مبنى عسكريًا وبنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدة كفر كلا، وفقًا لنبأ عاجل من قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الجيش أنه تم استهداف قيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله.

تأثير الاغتيال على حزب الله

أشار جيش الاحتلال إلى أن اغتيال القيادي في وحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله في شن عمليات في شمال إسرائيل.

تصريحات ترامب وتحذيرات الهجوم

في سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه حصل على معلومات تفيد بأن إسرائيل ستتعرض لهجوم إيراني الليلة.

جهود دبلوماسية لخفض التصعيد

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالات مع نظرائه في مصر وقطر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين في مجموعة السبع، لمناقشة جهود خفض التصعيد في المنطقة.

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