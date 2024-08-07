متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة.. وزير الكهرباء يواصل جولاته الميدانية

متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة.. يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية داخل محطات محافظة مرسى مطروح، حيث تفقد اليوم الأربعاء، هندسة كهرباء مارينا التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وفي هذا الصدد، قام وزير الكهرباء خلال جولاته بالتأكيد على متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة ومعدلات الأعطال والتحصيل والفاقد واستعداد الشبكة لاستيعاب التوسعات الجديدة.

متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة

وقام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء خلال الزيارات المفاجئة له بجميع مواقع العمل بالشركات التابعة بتفقد هندسة كهرباء مارينا بقطاع توزيع شبكات الساحل الشمالي التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظة مرسى مطروح ،وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتطوير الاداء وتحسين نتائج الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين وخفض الفاقد والوصول به إلى معدلاته الطبيعية والحد من سرقة التيار الكهربائي.

وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد الادارة الفنية وأعمال التطوير التى يجرى تنفيذها وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية وسرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال ومتابعتها.

معدلات ارتفاع الأحمال والقدرة على تلبية احتياجات التوسعات الجديدة

وبجانب متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة، كما استمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال والقدرة على تلبية احتياجات التوسعات الجديدة ، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة والوصلات الكهربائية وكافة الجوانب المتعلقة بتوفير الحماية للعاملين خاصة فى حالات فصل واعادة التيار ومتابعة مصادر التغذية الكهربائية لكل منشأة للحد من سرقة الكهرباء.

جولة وزير الكهرباء في محافظة مرسى مطروح

الموجز رصدت جولة وزير الكهرباء في محافظة مرسى مطروح ومتابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة، وقد شملت الجولة مركز خدمة العملاء والشحن والشئون التجارية ، ومتابعة المستجدات حول جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء والتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية وغيرها من الاجراءات لضمان مستحقات القطاع، وضرورة المتابعة والمراجعة الدائمة والمستمرة لشبكة التوزيع فى نطاق العمل والحرص على تقديم خدمة كهربائية لائقة تتفق وبحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى القطاع والدعم اللامحدود من قبل الدولة.

وخلال الجولة، شدد وزير الكهرباء على مواصلة العمل على مراجعة المنظومة الكهربائية والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين لتحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباء بما فى ذلك الأعطال وتخطيط الشبكات والبيع والتحصيل والفاقد وغيرها.

وأضح أنه لا بديل عن تحسين معدلات الاداء وتغيير المؤشرات الخاصة بالشركات وصولا إلى جودة الخدمات واستقرار التغذية الكهربائية والحد من استهلاك الوقود والتواصل المستمر مع المشتركين لترشيد الاستهلاك، منوهًا بضرورة متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة.

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