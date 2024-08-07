خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها نحو دعم وتعزيز التعاون مع القطاعات الخاصة والعالمية والبنوك في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي والوفد المرافق له لبحث خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة.

خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة

وحضر اللقاء المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بالإضافة إلى مناقشة خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة، ومراكز التحكم على شبكة التوزيع ودعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الرياح بجبل الزيت وتطوير عدد من محطات المحولات والعديد من المشروعات الاخرى لتحديث وتطوير الشبكات فى اطار خفض الفاقد من التيار الكهربائي.

كما رحب الدكتور عصمت بوفد البنك مشيدًا بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار الأوروبى منوها إلى أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع تعبر عن الثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته وهو ماظهر خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات مشتركة ناجحة كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.

التصدي للفاقد وتطوير الخدمات المقدمة

وأشار إلى أن خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة، تتمثل في التوسع بالعديد من المشروعات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة فى قطاع شبكات التوزيع لتطويرها والتصدي للفاقد وتطوير الخدمات المقدمة.

تحويل مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائي مع أوروبا

الموجز كشف أيضًا من خلال البيان الذي حصل عليه عن تأكيدات وزير الكهرباء حول خطة الكهرباء لزيادة مشروعات الطاقات المتجددة مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقدم كافة التسهيلات الممكنة ، وذلك من خلال الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، مضيفا ان انجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائى مع أوروبا.

أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

ومن جهته اشاد جويدو كلاري الرئيس الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وان هناك رغبة من البنك فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح .

علمًا بأن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص.

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