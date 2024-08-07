سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 7-8-2024.. تراجع غير مسبوق

سعر الألومنيوم اليوم..انخفضت أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 7-8-2024 داخل شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة لصناعات المعدنية مقارنة بالشهر السابق, وتراوح الانخفاض في طن الألومنيوم بين 5 إلى 10 آلاف جنيه نتيجة للشكاوى التي قدمتها غرفة الصناعات الهندسية خلال اليومين الماضيين بشأن المبالغة في الأسعار، وفقًا لتصريحات محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية.

سعر الألومنيوم اليوم

صعدت مؤشرات البحث عن سعر الألومنيوم اليوم، وزادت التساؤلات حول أسعار الألومنيوم اليوم في شركة مصر للألومنيوم, وتنشر جريدة "الموجز" قائمة أسعار الألومنيوم الجديدة بناءً على ما أعلنته شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم

تراجع سعر الألومنيوم اليوم لأول مرة منذ بداية العام بعد أن رفعت الشركة أسعارها في يناير وفبراير الماضيين واستقرت في الأشهر التالية

شهدت أسعار منتجات شركة مصر للألومنيوم ارتفاعًا خلال أول 5 أشهر من العام بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة.

قائمة أسعار الألومنيوم اليوم

تراجعت أسعار الألومنيوم بشكل ملحوظ حسب قائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم الجديدة للخام. وجاءت الأسعار كالتالي:

هبط سعر طن السلك خلال شهر أغسطس إلى 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

انخفض سعر طن السلندرات إلى نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

تراجع سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

هبط سعر طن شرائح بارد إلى نحو 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

سجل سعر طن لفات البارد انخفاضًا إلى نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بالشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

شركة مصر للألومنيوم

تعلن شركة مصر للألومنيوم أسعارها بانتظام كل شهر، وتعتبر من أكبر وأهم الشركات في مصر التي تسهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني, وتستورد الشركة باقي الاحتياجات وصدرّت حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا, وشاركت الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

استخدامات أسلاك الألومنيوم

استُخدمت أسلاك الألومنيوم بشكل واسع في نقل الطاقة الكهربائية عبر الأميال الطويلة من محطات توليد الكهرباء إلى محطات التوزيع ومنها إلى المستهلكين, كما ساعدت خفة وزن الألومنيوم في تقليل تكلفة التركيب والصيانة.

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