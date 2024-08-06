اعرف سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بعد التراجع.. «إنفوجراف»

سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات.. شهد اليوم الثلاثاء 6-8-2024 تغيرات ملحوظة في نهاية التداولات خاصة بالأسواق العالمية، باعتباره أحد المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات، بدءًا من الطيران والسيارات إلى التغليف والبناء.

وبناءً على ذلك يتفاوت سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بناءً على العوامل الهامة خاصة فيما يتعلق بنوع السلك المستخدم في الصناعة، حيث يوجد أنواع مختلفة من السلك الألومنيوم بحسب سماكته وشكله وقطره وغيرها، وأيضًا من ناحية جودة السلك

سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات

وشهد سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات، وفقًا لما أعلنت عنه شركة مصر للألومنيوم بأنه تم تخفيض أسعار الخام خلال شهر أغسطس الجاري بقيمة 5 آلاف جنيه للطن، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك بحسب ما كشفه محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وفي هذا الصدد ارتفعت معدلات البحث حول سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات عقب تراجعه اليوم الثلاثاء 6-8-2024، ولهذا تصدر محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وبنهاية التعاملات اليوم، سجل سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات تراجعًا بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي، وهذا التغير يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية.

ووفقًا منشور حصل عليه الموجز لقائمة أسعار نشرتها شركة مصر للألومنيوم حول سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات، جاءت قائمة أسعار الشركة الجديدة للخام، على النحو التالي:

تراجع سعر طن الألومنيوم اليوم

انخفض سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي

تراجع سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

هبط سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه خلال يونيو الماضي.

وتراجع سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

وهبط سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

ويأتي تأثير تغيرات سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات على الصناعات المختلفة كالتالي:

تغيرات سعر طن الألومنيوم

صناعة السيارات: تؤدي التغيرات في أسعار الألومنيوم إلى تأثيرات مباشرة على تكلفة إنتاج السيارات، خاصة تلك المصنوعة من مكونات ألومنيومية خفيفة الوزن. البناء: يستخدم الألومنيوم بشكل واسع في قطاع البناء، وخاصة في الهياكل والأبواب والنوافذ. ارتفاع أسعار الألومنيوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع الإنشائية. التغليف: يعتمد قطاع التغليف بشكل كبير على الألومنيوم في تصنيع العلب والحاويات. تغيرات الأسعار يمكن أن تؤثر على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار المنتجات النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للألومنيوم وتستحوذ ، تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

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