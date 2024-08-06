تراجع ملحوظ في أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 6-8-2024

شهدت أسعار الألومنيوم من شركة مصر للألومنيوم انخفاضًا ملموسًا اليوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، مقارنةً بالشهر الماضي. تراوح سعر طن الألومنيوم بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، وجاء هذا التراجع استجابةً لشكاوى غرفة الصناعات الهندسية بشأن المبالغة في الأسعار، وفقًا لتصريحات محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية.

أسعار الألومنيوم اليوم

زادت عمليات البحث عن أسعار الألومنيوم الجديدة، حيث نشرت جريدة "الموجز" قائمة الأسعار الحديثة من شركة مصر للألومنيوم:

سعر طن السلك: انخفض إلى 150 ألف جنيه من 160 ألف جنيه في الشهر السابق.

سعر طن السلندرات: تراجع إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم: هبط إلى 155 ألف جنيه من 160 ألف جنيه في يونيو.

سعر طن شرائح البارد: انخفض إلى 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

سعر طن لفات البارد: هبط إلى 156 ألف جنيه من 161 ألف جنيه، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

تأثير التراجع

يُعد هذا التراجع الأول في أسعار الألومنيوم منذ بداية العام، حيث رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعارها في يناير وفبراير وثبتتها لباقي الأشهر. وجاء هذا الانخفاض بعد مطالبات غرفة الصناعات الهندسية بإعادة النظر في الأسعار.

نظرة عامة على شركة مصر للألومنيوم

تُعتبر شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر وأهم الشركات في مصر، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني. تستورد الشركة باقي احتياجاتها وتصدر حوالي 80% من مبيعاتها التي تبلغ حوالي 220 ألف طن سنويًا. تعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

تستمر شركة مصر للألومنيوم في تحديث أسعارها شهريًا، حيث تعكس هذه التحديثات التغيرات في السوق المحلية والعالمية، وتُبقي العملاء على اطلاع دائم بأحدث الأسعار والاتجاهات.

استخدامات أسلاك الألومنيوم

تستخدم أسلاك الألومنيوم على نطاق واسع في نقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء إلى محطات التوزيع ومنها إلى المستهلكين. يُساهم الوزن الخفيف للألومنيوم في تقليل تكاليف التركيب والصيانة، مما يجعله خيارًا مفضلًا في العديد من التطبيقات الصناعية.

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