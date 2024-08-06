نشرة اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

اسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد بشاي: 41 ألفًا و200 جنيه.

سعر طن حديد عطية: 39 ألف جنيه.

سعر طن مصر ستيل: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد نحو 40 ألفا و853 جنيها

سعر طن حديد المصريين: 41 ألفا و100 جنيه.

سعر طن حديد سرحان: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد المعادي: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد الكومي: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 41 ألف جنيه.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سعر أسمنت المعلم 2،160 جنيه

سعر أسمنت السهم 2،180 جنيه

سعر أسمنت الفهد 2،130 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 2،140 جنيه

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2،180 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه

سعر أسمنت جنوب الوادي 2،130 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 2،200 جنيه

سعر أسمنت السويس 2،240 جنيه

‎سعر شيكارة الاسمنت

سعر أسمنت سيناء 42.5 2،150 جنيه للطن

سعر أسمنت حلوان 2،220 جنيه للطن

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه

سعر أسمنت أسوان 2،130 جنيه

‎سعر الزلط اليوم

متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها

متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.

مكعب الزلط نحو 250 جنيها.

متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

‎سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم اليوم إلى 90 جنيها .

سعر متر الرمل الخشن بسعر 100 جنيه

سعر متر الرمل الدوسري والفطيماني والأحمر 60 جنيه

سعر مور الرمل الابيض 95 جنيه

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