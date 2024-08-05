“ شوف وصل لكام “ .. سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

سعر الحديد والأسمنت اليوم.. يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الحديد والأسمنت، باعتبارهما من أهم مواد البناء التي تشهد تغييرات يومية في أسعارها نتيجة لتقلبات سعر الدولار وزيادة الطلب من قبل الراغبين في البناء وأصحاب العقارات الذين يسعون لاستكمال منازلهم.

وكما عودناكم ، يقدم موقع “الموجز“ جدولاً شاملاً يحتوي على أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك في القاهرة لجميع الشركات، مما يتيح للمستهلك والزائر المقارنة بين الشركات من حيث السعر والسمعة والجودة، وجاءت الأسعار كما يلي :

سجل سعر طن حديد عز عند مستوى 41500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38800 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41200 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 38800 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41100 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 39000 جنيه.

لا يفوتك ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-8-2024

حُددت أسعار الأسمنت كالتالي :

2200 جنيهًا لطن أسمنت النصر.

2140 جنيهًا لطن أسمنت وادي النيل

ونحو 2220 جنيهًا لطن أسمنت حلوان.

وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1450 إلى 1590 جنيهًا للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2250 إلى 2430 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 إلى 4030 جنيهًا.

تكاليف نقل الحديد والإسمنت للمستهلك: الأسعار والاشتراطات:

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، وبين 100 و200 جنيه للإسمنت، حتى تصل إلى المستهلك. تختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تشتمل الأسعار المعلنة على كمية لا تقل عن 30 طناً، ويشترط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، مع تحمل تكاليف النقل دون أي مصاريف إضافية كالإكراميات.

الحديد والإسمنت: كل ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن التراب. يتميز خام الحديد بكونه غنياً بأكاسيد الحديد، التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الخرسانة كعنصر أساسي لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.

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