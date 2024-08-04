الطن بكااام؟ .. سعر حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

سعر حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 .. تعد أسعار الحديد والإسمنت من العوامل الأساسية في القطاع العقاري، إذ تؤثر بشكل كبير على تحديد أسعار العقارات وتوازن العرض والطلب في السوق المحلي، بالإضافة إلى تأثيرها على عمليات البناء والتطوير.

مع وصول سعر طن الحديد إلى مستويات غير مسبوقة، يتزايد اهتمام الكثيرين بمتابعة تطورات أسعار مواد البناء بشكل يومي.

في هذا التقرير، يقدم موقع "الموجز" جدولاً بأسعار طن الحديد والإسمنت كجزء من تغطيته اليومية المستمرة. إليكم التفاصيل:

استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38800 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41200 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 38800 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41100 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 39000 جنيه.

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حُددت أسعار الأسمنت كالتالي :

2200 جنيهًا لطن أسمنت النصر.

2140 جنيهًا لطن أسمنت وادي النيل

ونحو 2220 جنيهًا لطن أسمنت حلوان.

وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1450 إلى 1590 جنيهًا للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2250 إلى 2430 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 إلى 4030 جنيهًا.

تضاف إلى أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، حيث تتراوح تكاليف النقل للحديد بين 1000 إلى 2000 جنيه، وللإسمنت بين 100 إلى 200 جنيه، لتصل إلى المستهلك.

تختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تشمل الأسعار المعلنة كمية لا تقل عن 30 طناً، وتُشترط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، مع تغطية تكاليف النقل دون احتساب أي مصاريف إضافية كالإكراميات.

- فهم الحديد والإسمنت : كل ما تحتاج معرفته:

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تستخرج من خام الحديد أو تراب الحديد، والذي يُستخرج من الصخور ويتم صهره في فرن شديد الحرارة. يتم فصل المعدن عن التراب، ويتميز خام الحديد بكونه غنيًا بأكاسيد الحديد التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل أساسي في تصنيع الخرسانة، حيث يعتبر مكوناً أساسياً لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد، ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.



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