سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات.. اللفة بكام «إنفوجراف»

سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات.. يعتبر من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والتغليف، كما أنه أمرًا حيويًا للمستثمرين والشركات التي تعتمد على هذا المعدن في عملياتها الإنتاجية.

وشهد سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات استقرارًا حيث ترتفع معدلات البحث عنه بشكل يومي عبر محرك جوجل نظرًا لزيادة الإقبال عليه من قبل المستثمرين والمهتمين بهذا المعدن.

سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفع سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية بينما شهد استقرارًا نسبيًا في مصر مقارنة بالأيام الماضية، حيث يعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، على الرغم من وجود بعض العوامل التي قد تؤثر على الأسعار في المستقبل القريب.

ومن العوامل المؤثرة على سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات الآتي:

العوامل المؤثرة على سعر الألومنيوم اليوم

يعتبر العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات، وأي تغيير في إنتاج الألومنيوم أو في الطلب عليه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السعر. على سبيل المثال، زيادة الطلب من قطاعي السيارات والبناء يمكن أن يرفع الأسعار. تعتمد تكاليف إنتاج سعر الألومنيوم اليوم على العديد من العوامل، بما في ذلك أسعار الطاقة والمواد الخام، وأي زيادة في تكاليف الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تؤثر السياسات التجارية بين الدول على سعر الألومنيوم، وفرض الرسوم الجمركية أو الحواجز التجارية يمكن أن يعيق التجارة الحرة ويؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

وفي هذا الصدد، قررت شركة مصر للألومنيوم الاستمرار بتثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع عند نفس مستوى أسعار شهر مايو الماضي، ورغم الارتفاع الذي سبق وسيطر عليها خلال الأشهر الأولى من عام 2024، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة، ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم.

الموجز ترصد خلال السطور التالية تفاصيل سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات الأحد الموافق 4-8-2024، والتي جاءت على النحو التالي:

بكام طن الألومنيوم اليوم

سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بالنسبة للسلك 9 مم و 9.5 مم H14 تسجل 160.15 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجح حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة بزيادة 8 آلاف جنيه.

ثبت سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بالنسبة للسلك 9 مم و 9.5 مم H12 عند 160 ألف جنيه خلال يوليو الجاري

ثبتت سعر الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بالنسبة للسلندرات (2.5 إلى 5 متر) عند 145 ألف جنيه

وصلت لفات الألومنيوم 6 مم عند 160.5 ألف جنيه.

سجلت شرائح الألومنيوم البارد ثباتًا عند 163 ألف جنيه.

وجاءت لفات الألومنيوم البارد عند 161 ألف جنيه.

أما بالنسبة لمتوسط سعر طن سلك الألومنيوم فجاء كالتالي:

متوسط سعر طن سلك الألومنيوم

بلغ سعر طن سلك الألومنيوم 114 ألفا و150 جنيها.

سجل سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع العديد من المؤسسات المالية أن يشهد سعر الألومنيوم بعض التقلبات خلال الأشهر القادمة بسبب العوامل المذكورة سابقً، ومع ذلك، يبقى الألومنيوم معدنًا مهمًا وأساسيًا في العديد من الصناعات، مما يجعله محور اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.

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