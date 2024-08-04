سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 4 أغسطس 2024 بالأسواق

استقرت أسعار النحاس اليوم، الأربعاء 31 يوليو 2024، حيث يلعب النحاس دورًا حيويًا في العديد من الصناعات مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، ونقدم لكم عبر موقع "الموجز" أحدث تحديثات أسعار النحاس المتداولة في السوق.

سعر النحاس اليوم في مصر

نحاس أصفر خردة: يتراوح سعره بين 190 و210 جنيهات للكيلو.

نحاس عادي: سجل سعره ما بين 330 و400 جنيه للكيلو.

نحاس أحمر خردة: بلغ سعره 350 جنيهاً للكيلو.

نحاس مخلوط: يتراوح سعره بين 240 و260 جنيهاً للكيلو.

نحاس أصفر: سجل سعره حوالي 280 جنيهاً للكيلو.

نحاس أحمر: بلغ سعره 240 جنيهاً للكيلو.

سعر النحاس الخردة

نحاس خالص: سجل سعره ما بين 330 و400 جنيه للكيلو.

نحاس مخلوط: بلغ سعره بين 280 و300 جنيه للكيلو.

نحاس أصفر خردة: يتراوح سعره بين 280 و300 جنيه للكيلو.

نحاس أصفر خردة مع الخردة: سجل سعره بين 190 و210 جنيهات للكيلو.

‎بكام سعر النحاس اليوم

يعتبر النحاس الخردة من المواد المتداولة على نطاق واسع، ويمكن العثور عليه في أدوات منزلية قديمة، تحف، كابلات قديمة، مواسير وأنابيب نحاسية، وأجزاء من الأجهزة الإلكترونيةـ النحاس الأحمر، بصفته الأكثر نقاءً، يتمتع بأعلى قيمة وسعر، بينما يعتبر النحاس الأصفر الأكثر شيوعاً وسعره أقل نسبياً.

سعر النحاس الأصفر الخردة

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم بين 280 و300 جنيه.

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم

سعر طن النحاس: بلغ 3,749 دولار.

أعلى سعر لخام النحاس: وصل إلى 3.7600 دولار.

أدنى سعر لخام النحاس: سجل 3.7180 دولار.

‎سعر المعادن اليوم في مصر

جاءت أسعار المعادن اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الألومنيوم نحو 2,214.47 دولارًا.

بلغ سعر الكوبالت نحو 26,131.00 دولارًا.

حقق سعر النيكل نحو 16,061.74 دولارًا.

يستخدم النحاس في العديد من الأجهزة المنزلية وله أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، ويسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم، السبت 3 أغسطس 2024، بين 190 و210 جنيها، وبلغ سعر النحاس الخام في بورصة المعادن، السبت 3 أغسطس 2024، نحو 3.7600 دولار للطن، وتستقر أسعار النحاس هذه الأيام، حيث يتراوح سعر النحاس اليوم، السبت 3 أغسطس 2024، بين 330 و400 جنيه للكيلو.

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