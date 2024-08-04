بكام سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. تعد هذه الأسعار من الخدمات المهمة للعديد من المستهلكين والمستثمرين في قطاع البناء والتجديد.

وبنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-8-2024، الموجز تستعرض سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات في الأسواق المختلفة ونحلل العوامل المؤثرة على هذه الأسعار، مع تقديم بعض التوقعات المستقبلية.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات

وشهد سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات استقرارًا في السوق المحلي، ولهذا تتصدر التريندات يوميًا باعتبارها من الأخبار الخدمة التي يبحث عنها العديد من المواطنين للتعرف على آخر تطورات أهم وأكثر الخدمات بحثًا عبر شبكة الإنترنت.

وفي هذا الصدد، يتابع الموجز بصفة دورية آخر مستجدات سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات داخل سوق مواد البناء باعتباره من الخيارات الشائعة في تشطيب الأرضيات والحوائط بالمنازل والمباني التجارية.

وهناك عدة عوامل تؤثر على سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات، منها:

العوامل المؤثرة على سعر متر السيراميك اليوم

تؤثر أسعار المواد الخام مثل الطين والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع السيراميك على تكلفة الإنتاج وبالتالي على سعر البيع. تلعب تكاليف النقل دورًا كبيرًا في تحديد أسعار السيراميك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود. التقنيات المتقدمة والتصاميم المبتكرة تزيد من تكلفة الإنتاج، مما ينعكس على السعر النهائي. زيادة الطلب على السيراميك خلال مواسم البناء والتجديد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن العرض الزائد قد يساهم في خفضها.

أولًا: سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات لمنتجات البورسلين الأنواع التالية:

سعر البورسلين اليوم

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

ثانيًا سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

ثالثًا يتراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثاني

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات مارسيليا: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات لابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات ليسيكو: 105 جنيهات.

رابعًا يتراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث ليسيكو: 80 جنيهًا.

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