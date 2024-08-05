أحدث أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر| تفاصيل
شهدت أسعار حديد التسليح في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في سعر طن حديد عز، حيث زاد السعر بمقدار 33 جنيهًا للطن، في حين استقرت أسعار الأسمنت عند مستوياتها الحالية، ووفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البوابة التابعة لمجلس الوزراء، تبلغ إنتاجات مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، و4.5 مليون طن من البليت.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
يسعى العديد من التجار إلى معرفة أحدث أسعار حديد عز، الذي يُعد من أبرز أنواع حديد التسليح في السوق العالمي بفضل تقنياته الحديثة وجودة منتجاته. يتم تصدير حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، مما يبرز مكانة الشركة على مستوى القطاع. وفيما يلي تفاصيل أسعار حديد عز اليوم عبر الموقع الإلكتروني لجريدة الموجز:
- سعر الطن تسليم أرض المصنع: 40,700 جنيه
- سعر الطن تسليم أرض المخزن: 41,718 جنيه
- السعر الاسترشادي لتجار التجزئة: 42,165 جنيه
أسعار حديد التسليح اليوم في السوق
- حديد عز: 41,500 جنيه
- حديد بشاي: 41,200 جنيه
- حديد العتال: 39,000 جنيه
- حديد المعادي: 38,800 جنيه
- حديد الكومي: 38,800 جنيه
- حديد المراكبي: 41,000 جنيه
- حديد عطية: 39,000 جنيه
- حديد العشري: 38,800 جنيه
- حديد الجيوشي: 39,000 جنيه
- حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه
- حديد بيانكو: 38,800 جنيه
- حديد المصريين: 41,100 جنيه
- حديد سرحان: 38,800 جنيه
سعر الاسمنت اليوم في مصر
- أسمنت المعلم: 2,160 جنيه
- أسمنت السهم: 2,180 جنيه
- أسمنت الفهد: 2,130 جنيه
- أسمنت وادي النيل: 2,140 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف: 2,180 جنيه
- أسمنت المسلح: 2,000 جنيه
- أسمنت جنوب الوادي: 2,130 جنيه
- أسمنت المخصوص: 2,200 جنيه
- أسمنت السويس: 2,240 جنيه
- أسمنت السويدي: 2,400 جنيه
سعر شيكارة الاسمنت
يظهر استقرار أسعار الأسمنت في السوق اليوم، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين الشركات المختلفة، مما يعكس استقرار السوق بشكل عام، ويحتوي طن الأسمنت على 1000 كيلو جرام من الأسمنت فيما تحتوي شيكارة الأسمنت على 50 كيلو جرام من الأسمنت.
سعر الزلط اليوم
ويتراوح سعر الزلط في السوق اليوم الأحد 4 أغسطس 2024، من 230 جنيه إلى 310 جنيه، وفق المتعاملين.
سعر الرمل اليوم
متوسط سعر الرمل اليوم من كل نوع، في السوق اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، يتراوح ما بين 90 جنيها وحتى 165 جنيها، تبدأ عند متر الرمل الناعم، وتنتهي عند الرمل العادة
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