كم سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الاثنين 8 أغسطس 2024.. تفاصيل

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 159.06 جنيه للشراء و159.55 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري، ونقدم لكم عبر موقع "جريدة الموجز" تفاصيل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

‎سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

يسجل سعر الشراء للدينار الكويتي 158.39 جنيه في البنك الأهلي بينما يُعرض سعر البيع عند 159.55 جنيه، هذا السعر يعكس توازن البنك بين العرض والطلب للعملة الكويتية، مما يجعله خيارًا مستقرًا للمتعاملين.

‎سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر:

بنك مصر يقدم سعر شراء للدينار الكويتي بقيمة 158.45 جنيه وسعر بيع 159.52 جنيه. الأسعار في بنك مصر مشابهة لتلك الموجودة في البنك الأهلي المصري، مما يعكس استقرارًا في السوق المالية المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني:

في بنك قطر الوطني، يتم شراء الدينار الكويتي بسعر 157.66 جنيه وبيعه بسعر 158.30 جنيه. يلاحظ أن سعر الشراء أقل قليلاً مقارنة بالبنوك الأخرى، ما قد يجذب العملاء الذين يرغبون في بيع الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي:

مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم سعر شراء منخفضًا نسبيًا للدينار الكويتي بقيمة 154.60 جنيه، لكنه يعرض سعر بيع أعلى يصل إلى 159.79 جنيه، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع الطلبات الكبيرة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية والعربية اليوم نحو 12.42 ريال.

توقعات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لعام 2024

تشير التوقعات إلى بعض التقلبات في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لعام 2024، حيث من المتوقع أن يشهد السوق استقرارًا أحيانًا وانخفاضًا في أحيان أخرى، مع احتمال ارتفاع الأسعار في بعض الفترات، إذ يتوقع أن يرتفع سعر الدينار الكويتي بنسبة 1.27% ليصل إلى 52.4617 جنيه مقارنة بالسعر الحالي 51.8025 جنيه في سبتمبر 2024، بينما يتوقع أن يرتفع سعر الدينار الكويتي بنسبة 1.48% ليصل إلى 52.5713 جنيه مقارنة بالسعر الحالي 51.8025 جنيه مع نهاية 2024.

قد يهمك أيضا..