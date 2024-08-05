تحرك مفاجئ في سعر الذهب في السودان اليوم الاثنين 5-8-2024

سعر الذهب في السودان.. شهد سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، ارتفاعًا، وسجل عيار 24، 44220 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 73.86 دولارًا أمريكيًا.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم الواحد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان اليوم، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

أسعار الذهب في السودان اليوم

ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب فى آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة داخل أسواق السودان، اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 24 في السودان

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، نحو 44220 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 73.86 دولارًا أمريكيًّا.

أسعار الذهب عيار 21 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، نحو 38694 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 64.63 دولارا أمريكيا.

أسعار الذهب عيار 18 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، نحو 33166 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 55.40 دولارًا أمريكيا.

أسعار الجنيه الذهب في السودان

فيما، سجلت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، نحو 309549 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 517.03 دولارًا أمريكيا.

أسعار الذهب عالميًا

سجّلت الأوقية من عيار 24 في السودان، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024 سعر: 2297 دولارًا أمريكيًا.

أسعار الذهب في السودان

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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