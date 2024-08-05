سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن «إنفوجراف»

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. يعتبر من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم بأسره، ويختلف سعر الذهب بشكل يومي بناءً على عوامل متعددة مثل العرض والطلب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن هو أحد الأنواع الشائعة من الذهب في مصر، ويُستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وقد شهد مساء الأحد ارتفاعًا طفيفًا وصل لـ 4.25 جنيه حسب منصة أي صاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وخلال السطور التالية، الموجز ينقل تفاصيل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن، قبل بداية تعاملات محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين الموافق 5-8-2024، والتي من المتوقع لها التحرك داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ومن المعروف أن سعر الذهب في مصر بالمصنعية يتأثر بعدة عوامل رئيسية، لعل أبرزها؛ سعر الدولار الأمريكي حيث يؤثر ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار على أسعار الذهب، حيث أن الذهب يتم تقييمه بالدولار الأمريكي على المستوى العالمي، كما أن السياسات الاقتصادية العالمية والمحلية، تؤثر على على سعر الذهبن مثل التضخم وأسعار الفائدة، علاوة على العرض والطلب الذي يؤثر بدوره على الذهب بشكل مباشر على أسعاره، زيادة الطلب على الذهب تؤدي إلى ارتفاع أسعاره، والعكس صحيح.

وبحسب منصة «اي صاغة»، شهد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن ارتفاعًا طفيفًا بنهاية أمس الأحد، ولهذا يتصدر التريند باعتباره من أهم الخدمات المقدمة للمواطن، إذ ترتفع معدلات البحث بشكل لحظي لقيام العديد من المواطنين بالبحث عبر جوجل عن آخر التحديثات التي تطرأ عليه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ونتناول معكم وفقًا للأتي، آخر تحديثات سعر الذهب اليوم بالدولار الإثنين الموافق 5-8-2024، وبناءً على صعود أمس يواجه سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن إقبالًا على الشراء بصورة كبيرة .

وإليكم التفاصيل:

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3828.5 جنيه للبيع ونحو 3800 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3509.5 جنيه للبيع ونحو 3483.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3350 جنيهًا للبيع ونحو 3325 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 2871.5 جنيه للبيع ونحو 2850 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2233.25 جنيه للبيع ونحو 216.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26800 جنيهًا للبيع ونحو 26600 جنيهًا للشراء.

إقرأ أيضًا:

سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 4-8-2024.. هدوء حذر

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 4-8-2024.. وعيار 21 مفاجأة