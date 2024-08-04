أسعار الفضة اليوم بالختام.. الجرام وصل لكام «إنفوجراف»

أسعار الفضة اليوم بالختام.. تشهد أسواق المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة، تغيرات مستمرة في الأسعار نتيجة للعوامل الاقتصادية العالمية، كما أنها تعد من الموضوعات الخدمية المصتدرة شبكة الإنترنت يوميًا.

وبناءً على ذلك، سيطر الثبات على أسعار الفضة اليوم بالختام الأحد الموافق 4-8-2024، مما جعل العديد من الشباب وخاصة المهتمين بشراء ذلك المعدن ليكون بديلًا عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره باهظة لثمن.

أسعار الفضة اليوم بالختام

وبنهاية تعاملات اليوم، استقرت أسعار الفضة اليوم بالختام، حيث سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الأحد نحو 44.69 جنيهًا، وهذه الأسعار تتأثر بعدة عوامل منها العرض والطلب، والأحداث الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية.

ومن العوامل المؤثرة على أسعار الفضة اليوم بالختام الآتي:

أسعار الفضة اليوم بالختام ليست فقط معدنًا ثمينًا، بل تُستخدم أيضًا في العديد من التطبيقات الصناعية مثل الإلكترونيات والألواح الشمسية، زيادة الطلب الصناعي تساهم في رفع الأسعار. أسعار الفضة اليوم بالختام، تتأثر بناءً على قرارات البنوك المركزية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والسياسات النقدية على قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى انخفاض أسعار الفضة، والعكس صحيح. يعتبر أسعار الفضة اليوم بالختام ملاذًا آمنًا ضد التضخم، وعندما يرتفع معدل التضخم، يزيد الطلب على الفضة كأصل ثابت مما يرفع أسعارها.. توازن العرض والطلب في السوق العالمية يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفضة اليوم بالختام، ونقص العرض أو زيادة الطلب يرفع الأسعار.

كما تعد أسعار الفضة اليوم بالختام في السوق العالمي بمثابة المؤشر الرئيسي لتحديد أسعارها في مصر، وخلال السطور التالية، الموجز يتناول معكم آخر التحديثات، في أسعار الفضة اليوم بالختام الأحد 4-8-2024، التي شهدت استقرارًا حتى نهاية التداولات وجاءت كالتالي وفقًا لمنصة لايف بنك:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الأحد نحو 44.69 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الأحد نحو 42.81 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الأحد نحو 41.34 جنيهًا.

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بنهاية تعاملات الأحد نحو 40.94 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الأحد نحو 39.10 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الأحد نحو 35.75 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الأحد نحو 33.52 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الأحد نحو 26.14 جنيهًا.

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