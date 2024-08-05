أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5-8-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة

واصلت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5 أغسطس الجاري استقرارها في الاسواق ومحلات الجزارة، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة طفيفة خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين، استقرار كبير في محلات الجزارة ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو 400 جنيهًا في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق:

أسعار اللحوم البلدي اليوم الإثنين



-سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 و420 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيهًا.

سعر اللحم الضأني اليوم الإثنين

-تراوح سعر كيلو اللحم الضاني من 380 إلى 420 جنيهًا.

-سجل سعر عِرق الفلتو البلدي حوالى 420 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم الجملي اليوم الإثنين في الأسواق

-يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 270 إلى 300 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي من 300 لـ370 جنيهًا.

سعر الكبدة اليوم الإثنين

-تراوح سعر الكبدة البلدي من 300 لـ350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

-سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الإثنين

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر كيلو اللحم الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

فوائد اللحوم لجسم الإنسان

تقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.



تقوم اللحوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.



الجدير بالذكر إنه يجب تناول اللحوم باعتدال وبدون تناول كميات كبيرة، حفاظًا على صحة القلب.

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