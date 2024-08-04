بكام أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 ..يحرص العديد من المواطنين على متابعة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ، سواء للشراء أو للتخزين.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لقرائها الأعزاء متوسط أسعار هذه السلع في السوق المصرية اليوم الأحد، وذلك في إطار التزامها بتقديم خدمات مميزة بشكل يومي.



أسعار اللحوم داخل محلات الجزارة والأسواق

- يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 إلى 420 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر اللحمة الضاني من 380 إلى 420 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر اللحمة البتلو يتراوح من 350 إلى 400 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 270 إلى 300 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر اللحمة المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية :

- سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيها للكيلو.

- سجل أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيها للكيلو.

لا يفوتك الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم الاحد في الاسواق

لا يفوتك أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 3-8-2024 في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض والبط للمستهلك:



واصلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعها في بورصة الدواجن الرئيسية وسجلت 70 جنيها، وتتخطى الـ 80 جنيها حتى تصل إلى المستهلك.

أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية ، وجاء سعرها كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 95 جنيها.

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 63 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم ما بين 120 إلى 125 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر بين 130 إلى 135 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 205 لـ 210 جنيهًا للكيلو .

سعر كيلو البط في الأسواق :

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 إلى 105 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 62 إلى 64 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي :

-تراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض :



سعر كرتونة البيض الأحمر :

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 146 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.



سعر كرتونة البيض الأبيض :

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 138 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي :

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

أسعار الأسماك في الأسواق بمختلف أنواعها، جاءت كالآتي :

- سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين. 63إلى 67 جنيهًا.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 60 إلى 63 جنيهًا.

- (بلطي أسواني) من سعر: 30 إلى سعر: 70 جنيهًا.

- (فيليه بلطي) من سعر: 50 إلى سعر: 250

جنيهًا.

- (قشر بياض) من سعر: 150 إلى سعر: 250

جنيهًا.

- (بياض أملس 1 بلدى) من سعر: 100إلى سعر: 140 جنيهًا.

- (بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر: 40 الى سعر: 90 جنيهًا.

(قراميط - شيلان) من سعر: 30 إلى سعر: 75 جنيهًا.

-(ثعابين من سعر: 50 إلى سعر: 350جنيهًا.

-(مكرونة سويسي)من سعر: 85 إلى سعر: 146 جنيهًا.

-(مكرونة مجمدة)من سعر: 30 إلى سعر: 60 جنيهًا.

-(سبيط - كاليماري - سابيا) من سعر: 210 إلى سعر: 410 جنيهًا.

-(موسى من سعر: 210 إلىسعر: 410 جنيهًا.

-(كابوريا من سعر: 40 إلى سعر: 170 جنيهًا.

- (مرجان2) من سعر: 85 إلى سعر: 185 جنيهًا.

- (مرجان مجمد) من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيهًا.

- (بربون2) من سعر: 100 إلى 220 جنيهًا.

- (بربون مجمد) من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيهًا.

- (دنيس) من سعر: ١٠٠ إلى سعر: ٢٧٥ جنيهًا

- (جمبري2) من سعر: 430 إلى سعر: 550 جنيهًا.

- (جمبري 2 مجمد)من سعر: 175 إلى سعر: 425 جنيهًا.

- (جمبري 3 من سعر 120 إلى سعر: 320 جنيهًا.

- (بوري 1 من سعر: 100 إلى سعر: 150جنيهًا.

- (بوري 2) من سعر: 85 إلى سعر: 100جنيهًا.

اسعار الخضار في الأسواق المصرية ، وجاء كالتالي :

- سجل متوسط أسعار الطماطم في الأسواق : 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

- بلغ متوسط أسعار البطاطس في الأسواق : 25 جنيهًا للكيلو.

- سجل متوسط أسعار خيار في الأسواق: 15 جنيهًا للكيلو.

- سجل متوسط أسعار الملوخية في الأسواق : جنيهًا للكيلو.

- بلغ متوسط أسعار الليمون في الأسواق : 25 جنيهًا للكيلو.

- بلغ متوسط أسعار اللفت في الأسواق : 10 جنيهًا للكيلو.

- بلغ متوسط أسعار الكوسة في الأسواق : 18 جنيهًا للكيلو.

- بلغ متوسط أسعار البصل في الأسواق : 13 جنيهًا للكيلو.

- بلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق: 35 جنيه للواحدة.

أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية ، وجاء كالتالي :

- سعر التين 25 جنيهًا للكيلو.

- سعر المانجو 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- سعر البرقوق الأحمر بـ30 جنيهًا للكيلو ، والأصفر بـ40 جنيهًا للكيلو.

- سعر العنب الأسود بـ40 جنيهًا للكيلو ، والعنب الأصفر بـ35 جنيهًا للكيلو.

- سعر البطيخة تبدأ من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو حسب النوع والوزن

- سجل سعر الخوخ 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الجوافة بـ30 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر التفاح الأحمر والأصفر يتراوح بين 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر التفاح الأخضر بـ35 جنيهًا للكيلو.

- سعر الموز بـ25 جنيهًا للكيلو.

- سعر البرتقال بـ15 جنيهًا للكيلو.

- سعر اليوسفى البلدى بـ17 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراولة بـ 30 جنيهًا للكيلو.

- سعر البلح السمانى الأسمر بـ25 جنيهًا للكيلو.

- سعر عجوة 50 جنيهًا للكيلو(عجوة الخوض) - 60 جنيهًا للكيلو (عجوة الصفايح)

- سعر الكانتلوب بـ25 جنيهًا للكيلو.

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