المصريون يتنفسون الصعداء.. توقعات باستمرار تباطؤ التضخم وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

أظهر استطلاع رأي أجرته منصة "CNBC عربية" أن مستويات التضخم في مصر من المتوقع أن تستمر في التباطؤ خلال شهر يوليو، مدفوعة بتأثير سنة الأساس.

مستويات التضخم في مصر

شمل الاستطلاع الذي يستعرضه «الموجز» 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، حيث توقع 80% من المشاركين انخفاضًا إضافيًا في التضخم خلال يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي، بنسب تتراوح بين 1% و1.5% على أساس سنوي، موضحًا المشاركون أن تأثير سنة الأساس سيكون العامل الأساسي في تباطؤ التضخم، حيث كانت معدلات التضخم في يوليو من العام الماضي مرتفعة عند 36.5%. هذا بالإضافة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف في السوق المحلية.

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% خلال شهر يونيو الماضي.

من جهة أخرى، توقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أن تستقر معدلات التضخم خلال العام الحالي حول مستوياتها الحالية، رغم الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة. بينما أشار 20% من المشاركين في الاستطلاع إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم في يوليو بنسب تصل إلى 3% على أساس سنوي، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة تصل إلى 15%.

التضخم يعاود الارتفاع

وعن التوقعات للربع الثالث من العام، يرى 50% من المشاركين في الاستطلاع أن التضخم سيستمر في الانخفاض بفضل تأثير سنة الأساس، بينما يتوقع الباقون أن يعاود التضخم الارتفاع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية مثل الأدوية.

أفاد البنك المركزي المصري بوجود مخاطر صعودية محتملة قد تؤثر على الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية تأثير إجراءات ضبط المالية العامة بشكل أكبر من المتوقع. كما أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار سياسة ترشيد الدعم الحكومي للوقود حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى الكهرباء على مدار أربع سنوات.

التضخم بلغ ذروته في سبتمبر 2023

فيما يخص ذروة التضخم، اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عندما وصل إلى 38%، مؤكدين أنه من غير المتوقع تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي، خاصة مع غياب المتغيرات الاقتصادية الجوهرية التي قد تدفع التضخم للارتفاع مجدداً.

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