آخر تحديث لـ سعر ” الدولار” في البنوك المصرية اليوم

سعر ” الدولار” في البنوك المصرية اليوم .. يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ، وذلك بسبب تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي أثرت على سعر الصرف لبعض العملات، وخاصة الدولار.

وفي إطار الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي يقدمها موقع ” الموجز ” ، نستعرض أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك . وجاءت الأسعار كالتالي:

- البنك المركزي :

- للبيع: 48.86 جنيه

- للشراء: 48.72 جنيه

- البنك الأهلي المصري :

- للبيع: 48.80 جنيه

- للشراء: 48.70 جنيه

- بنك مصر :

- للبيع: 48.80 جنيه

- للشراء: 48.70 جنيه

- البنك التجاري الدولي (CIB):

- للبيع: 48.80 جنيه

- للشراء: 48.70 جنيه

- بنك الإسكندرية :

- للبيع: 48.80 جنيه

- للشراء: 48.70 جنيه

- المصرف العربي الدولي :

- للبيع: 48.80 جنيه

- للشراء: 48.70 جنيه

- مصرف أبو ظبي الإسلامي :

- للبيع: 48.87 جنيه

- للشراء: 48.77 جنيه



ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

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