لأول مرة..انخفاض أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 5-8-2024

سعر الألومنيوم اليوم..شهدت أسعار شركة مصر للألومنيوم اليوم الإثنين 5-8-2024 حالة من الانخفاض الملحوظ مقارنة بالشهر السابق ,وتراوح سعر طن الألومنيوم بين 5 إلى 10 آلاف جنيه, وذلك بعد الشكاوى التي قدمتها غرفة الصناعات الهندسية خلال اليومين الماضيين للشركة, بخصوص المبالغة في الأسعار, وفقًا لتصريحات محمد المهندس, رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية.

سعر الألومنيوم اليوم

زادت مؤشرات البحث عن سعر الألومنيوم اليوم, يتساءل الكثيرون عن الأسعار الجديدة لشركة مصر للألومنيوم, لذلك تسعرض جريدة "الموجز" قائمة أسعار الألومنيوم الجديدة, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

انخفاض أسعار الألومنيوم اليوم

يعد انخفاض سعر الألومنيوم اليوم أول انخفاض في أسعار شركة مصر للألومنيوم منذ بداية بعد أن رفعت الشركة أسعارها في يناير وفبراير الماضي وثبتته باقي الأشهر.

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها المورده للمصانع خلال أول 5 أشهر من العام، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار الألومنيوم انخفاضًا ملحوظًا حسب قائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم الجديدة للخام, وجاءت الأسعار كالتالي:

انخفض سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي،

كما تراجع سعر طن السلندرات إلى نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سجل سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري هبوطًا ليبلغ نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

انخفض سعر طن شرائح بارد إلى نحو 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه،

وهبط سعر طن لفات البارد ليسجل نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

شركة مصر للألومنيوم

تصدر شركة مصر للألومنيوم أسعارها أول بأول كل شهر، وتعتبر من أكبر وأهم الشركات في مصر التي تحتل نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني, وتستورد الشركة باقي الاحتياجات وتصدر حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا, وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

استخدامات أسلاك الألومنيوم

تستخدم أسلاك الألومنيوم بشكل واسع في نقل الطاقة الكهربائية عبر الأميال الطويلة من محطات توليد الكهرباء إلى محطات التوزيع ومنها إلى المستهلكين, كما ساعدت خفة وزن الألومنيوم في تقليل تكلفة التركيب والصيانة.

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