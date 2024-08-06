العملات الاجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-8-2024

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.19 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات، يأتي هذا الارتفاع نتيجة التغيرات الأخيرة في أسعار العملات، ويعكس تفاعلات السوق. تقوم الموجز بنشر أحدث مستويات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الدولار 49.18 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ متوسط سعر الدولار 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر شراء بلغ 48.62 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 48.72 جنيه.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي مستويات مختلفة في البنوك المصرية، مما يعكس التغيرات في أسعار العملات الأجنبية. تعتبر هذه المعدلات هامة للمتعاملين في السوق والمتابعين لحركة الأسعار.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو تفاوتًا في البنوك المصرية، حيث تتأثر هذه النسبة بالتغيرات العالمية والمحلية في أسواق العملات. يساهم تتبع هذه المعدلات في فهم توجهات السوق واتخاذ القرارات المالية المناسبة.=

سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

وكان قد أعلن البنك المركزي عن أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 وتتضمن:

سعر اليورو بلغ 53.59 جنيها للشراء، بيننا سعر البيع بلغ 54.11 جنيها

سعر الجنيه الإسترليني في عمليات الشراء نحو 62.54، بينما سجل للبيع نحو 63.19

الدولار الكندي بلغ سعره نحو للشراء 35.28 في مقابل سعر البيع 35.59

ين ياباني للشراء بلغ نحو 33.57، بينما للبيع بلغ 34.80

دولار إسترالي وصل سعر الشراء نحو 31.24، بينما وصل سعر البيع 32.14

ريال سعودي بلغ سعر الشراء نحو 13.10 بينما بلغ سعر البيع 13.14

دينار كويتي وصل سعر الشراء إلى 160.42، أما سعر البيع وصل إلى 161.86

سجل سعر درهم إماراتي للشراء نحو 13.38 بينما سجل سعره للبيع نحو 13.42

ريال قطري للشراء 12.49 والبيع 13.52

دينار بحريني شراء 129.16، بيع 130.79

ريال عماني شراء 126.53، بيع 128.06

دينار أردني الشراء 68.88 والبيع 69.63

يوان الصيني الشراء 6.88 والبيع 6.93.

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أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-8-2024