هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء 6 أغسطس 2024

هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء .. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقع "فيس بوك" بيانًا يتضمن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 في جميع مدن مصر.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة ورطباً نهارًا في معظم المناطق، حاراً ورطباً على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة ليلاً.

يتوقع أيضًا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات. كما ستشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة قرب المسطحات المائية صباحاً شبورة مائية خفيفة.

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يتوقع كذلك فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً، قد تصل إلى حد السيول في مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد والأقصر وقنا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء :

- القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 27

- الإسكندرية: العظمى 33 درجة والصغرى 24

- مطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 23

- سوهاج: العظمى 41 درجة والصغرى 27

- قنا: العظمى 42 درجة والصغرى 29

- أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 30

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين :

دعت الهيئة المواطنين إلى الحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المناطق، ونصحت كبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط المرتفع بالبقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية. كما أوصت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصاً من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، وأكدت على أهمية استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات العريضة والمظلات.

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