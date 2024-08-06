المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر الثلاثاء 6/8/2024

يسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر استقرارا نسبيًا في بداية التعاملات المحلية، حيث وصل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 26600 جنيها وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي.

ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، سواء من قبل الشباب المقبلين على الزواج أو المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لاستثماراتهم، مع تذبذب أسعار الذهب العالمية والمحلية، يحرص الكثيرون على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب بمختلف عياراته، سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي هذا السياق، أعلنت الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية عن أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث شهدت الأسعار تغيرات طفيفة تهم كل من يهتم بسوق الذهب، وترصد "الموجز" في هذه السطور التالية أحدث أسعار الذهب لمختلف الأعيرة اليوم الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2867 جنيهًا للشراء و2850 جنيهًا للبيع، وذلك قبل احتساب المصنعية أو الضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر 3345 جنيهًا للشراء و3325 جنيهًا للبيع في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

جرام الذهب عيار 24، الذي يُعد الأكثر نقاءً بين الأعيرة المختلفة، بلغ سعره اليوم 3823 جنيهًا للشراء و3800 جنيه للبيع.

متى ينزل سعر الذهب

يعتمد سعر الذهب على العديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، وقد يشهد تراجعًا إذا استمر انخفاض الطلب العالمي أو تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. يُنصح المتابعون بمراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار الذهب.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بلغ اليوم 3,867 جنيهًا، ما يعادل نحو 124.92 دولار.

أما سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام فقد وصلت إلى 9,667.5 جنيهًا، أي ما يعادل نحو 312.3 دولار.

وبالنسبة لسبيكة الذهب وزن 5 جرامات، فسجلت 19,335 جنيهًا، ما يعادل نحو 624.6 دولار.

سعر الذهب المستعمل في مصر

كما أن سعر الذهب المستعمل في مصر اليوم بلغ:

عيار 24: 3800 جنيهًا.

عيار 21: 3325 جنيهًا.

عيار 18: 2850 جنيهًا.

عيار 14: 2216 جنيهًا.

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