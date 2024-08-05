أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-8-2024

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرارًا، محيث ظلت الأسعار ثابتة دون تغيير يذكر مقارنةً بالأيام السابقة، مسجلا 48.858 جنيه للشراء، 48.721 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي، ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في العرض والطلب على الدولار في السوق المصري، مع وجود فروق طفيفة في الأسعار بين البنوك المختلفة.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك المركزي المصري: 48.858 جنيه للشراء، 48.721 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.87 جنيه للشراء، 48.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

HSBC: 48.85 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

بنك أجريكول: 48.83 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 48.83 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 48.8 جنيه للشراء، 48.7 جنيه للبيع.

بنك سايب: 48.83 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 48.75 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 48.87 جنيه للشراء، 48.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 48.889 جنيه للشراء، 48.789 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 48.889 جنيه للشراء، 48.789 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 48.889 جنيه للشراء، 48.789 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر، استقر سعر الدولار عند 48.8 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع. هذا السعر يتماشى مع أسعار الدولار في البنوك الحكومية الأخرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، مما يدل على توحيد نسبي في الأسعار في البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتراوح سعر الدولار مقابل الريال السعودي بين 0.26 و0.27 دولار لكل ريال سعودي، حسب أسعار صرف العملات العالمية، يتأثر هذا السعر بعدة عوامل منها حركة التداول في السوقين السعودي والمصري.

‎سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل اليورو

يتراوح سعر الدولار مقابل اليورو بين 0.85 و0.90 يورو لكل دولار، اعتمادًا على الظروف الاقتصادية والسياسات المالية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري