بكام النهاردة.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم .. شهد سعر صرف الريال السعودي ارتفاعًا بقيمة 3 قروش أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي والبنوك المصرية.

ينشر موقع الموجز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية بناءً على أحدث التحديثات المتاحة على شاشات عرض أسعار العملات.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري حوالي 12.98 جنيه للشراء و12.02 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري سجل 12.02 جنيه للشراء و12.06 جنيه للبيع. أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل 12.02 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.

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في البنك التجاري الدولي (CIB)، كان سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و12.02 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر سجل 12.01 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع. وأخيرًا، بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.02 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.



ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

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